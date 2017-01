artikel-ansicht/dg/0/

Frank Schöbel & Band spielten "Hit auf Hit"

Bad Saarow (MOZ) Mit seinem aktuellen Tournee-Programm unter dem Titel "Hit auf Hit" hat der bekannte Schlagersänger Frank Schöbel am Sonntagnachmittag mehr als 300 Besucher im Theater am See bestens unterhalten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545101/





Hit auf Hit: Frank Schöbel überzeugte mit seiner Band am Sonntagnachmittag im Theater am See.



© Cornelia Link-Adam