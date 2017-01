Variationen der FÃ¼lle

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die neue Ausstellung in der Galerie Bernau unter dem Titel "Fülle" ist eröffnet.

Musikalische Eröffnung: Der Saxophonist Gert Anklam begrüßt die Künstlerinnen Silke Miche und Lilla von Puttkamer und ihre Besucher in der Galerie Bernau. © Micha Winkler

Silke Miche und Lilla von Puttkamer zeigen Malerei, Zeichnung und Objekte, die sich mit diesem Thema - oder auch mit dem Ausbleiben der Fülle - befassen. Dass sich beide Künstlerinnen auf unterschiedliche, jeweils eigene Art und Weise mit dem Thema der Vielfalt und der Variation von Formen beschäftigen, dies machte die Kunsthistorikerin und Kuratorin der Ausstellung, Janina Dahlmanns, deutlich.

"Aus der alltäglichen Umgebung werden Motive, Ausschnitte oder Momentaufnahmen aufgenommen, ein zufälliger Blick fällt auf eine reizvolle Form", so Janina Dahlmanns. Diese werde im Bild vervielfältigt, Szenen und Ausschnitte bildnerisch bearbeitet. Alltagsgegenstände und menschliche Figuren werden im Kunstwerk zu einer reichen Fülle von Formen und Farben.

Musikalisch lieferte in der Vernissage Gert Anklam mit seinem Saxophone einen Vorgeschmack auf sein Konzert am Sonnabend, 4. Februar, um 19 Uhr ebenfalls in der Galerie Bernau. Auch sein musikalischer Beitrag geht dem Titel der neuen Ausstellung auf den Grund: Klangerfüllt. Liquid Soul - Musik aus Luft und Wasser" ist das Konzert, das Gert Anklam mit Beate Gatscha bestreiten wird, überschrieben.

Wie es in der Galerie üblich ist, wird die Ausstellung durch weitere Veranstaltungen ergänzt. Bereits am kommenden Sonnabend wird es um 19 Uhr ein "Konzert Konzert im Dunkeln" geben. (mit sehenden und nicht-sehenden Musiker*innen)

Nach dem Konzert am 4. Februar geht es am Sonnabend, 18. Februar, um 11 Uhr mit der Kinderkunstführung und dem Workshop: "Schneiden, kleben, stempeln - mit Moosgummi drucken" mit Silke Miche für Kinder ab sechs Jahren weiter.

Die Finissage mit einem Künstlergespräch mit Silke Miche und Lilla von Puttkamer folgt am Sonnabend, 25. Februar, um 19 Uhr. Das Gespräch wird durch eine Lyrik-Lesung mit Ron Winkler ergänzt.

Die Ausstellung "Fülle" ist bis zum 25. Februar dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 16 Uhr in der Galerie Bernau, Bürgermeisterstraße 4, zu sehen.