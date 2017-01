Altes Parkett wird aufgearbeitet

artikel-ansicht/dg/0/

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Der Fußboden im Versammlungsraum des Brieskow-Finkenheerder Gemeindezentrums soll aufgearbeitet werden. Dies beschlossen die Gemeindenvertreter. Das Parkett weise einen "bearbeitungswürdigen" Zustand auf, heißt es in der Beschlussvorlage. "Am Balkon ist das Parkett lose und sollte ausgewechselt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre das komplette Entfernen des Parketts sowie des sich darunter befindenden alten Bitumenklebers. Anschließend muss ein neuer PVC-Belag verlegt werden. Hierbei würden Kosten in Höhe von mindestens 5000 Euro entstehen."