Moslem TÃœV und "jÃ¼nne kÃ¼nne" im PCK

Schwedt (MOZ) Es gibt viele Neujahrsempfänge. Länder, Städte, größere Einrichtungen und Unternehmen laden in den ersten Wochen des Jahres ein, ziehen Bilanz und geben Ausblick aufs neue Jahr vor ihren Gästen aus Politik, Wirtschaft und öffentlichem Leben. Seit ein paar Jahren ist die PCK Raffinerie dabei ein Trendsetter. Hier traten schon Wahlkampfmanager von Barack Obama auf oder der Internet-Blogger Sascha Lobo mit dem roten Iro. Am Donnerstag ist es wieder so weit. Schwedts größtes Unternehmen lädt in sein Werkrestaurant ein. Diesmal mit einem Kabarettisten.

Fatih Çevikkollu wird als Gast des PCK-Neujahrsempfangs Auszüge des Programms "Emfatih" vorstellen. Der Kölner Kabarettist mit türkischen Wurzeln wurde bundesweit bekannt in der Rolle als Murat neben Atze Schröder in "Alles Atze". Er betreibt einen Comedy-Club, ist Autor des Bestsellers "Moslem TÜV" und seit zehn Jahren mit mehreren Solotourneen unterwegs, aktuell mit "Emfatih", das wie "Fatihland" oder "Fatih unser" mit seinem Vornamen spielt.

Der 44-Jährige wirbt darin für eine fast verlorengegangene Eigenschaft: Mitgefühl, Empathie. Und das in dem gerade hochaktuellen Spannungsverhältnis seiner eigenen Kulturen: deutsch und türkisch.

Fatih Çevikkollu war noch nie in Schwedt, "aber ich freue mich drauf! Der erste Kontakt mit PCK war so charmant, dass ich mich regelrecht freue, die Menschen zu treffen", sagt der Kölner. In Emfatih behandelt Fatih Çevikkollu den Zeitgeist. "Mißgunst und Angst sind auf dem Vormarsch, Solidarität wird scheinbar aufgekündigt. Da ist es wichtig, den Fokus auf die Dinge zu lenken, die wichtiger sind, zum Beispiel Mitgefühl. Mitgefühl setzt aber immer Zugehörigkeit voraus, und da wird es dann lustig. Bei wem fühle ich mit und bei wem nicht und warum", beschreibt Fatih Çevikkollu.

So klingt das ja entspannt. Wenn Fatih Çevikkollu aber auf der Bühne die Angst vor der Islamisierung des Abendlandes auf die Schippe nimmt, erklärt, dass man die AFD am Geruch erkennt, wird es schon auch ernster. Aber der Katholik aus Köln weiß, was er tut: "Wer die Wahrheit verhandelt, muss die Anderen zum Lachen bringen, sonst bringen sie ihn um!"

Vor dem Schwedter Publikum hat er deshalb keine Schiss. "Im Gegenteil, auf den Auftritt freue ich mich. Lachen ist immer das Auflösen von Anspannung und darin bin ich Profi. Bei uns in Köln sagt man, mer muß auch jünne künne! Das klingt vielleicht türkisch, ist aber Kölsch und bedeute man muß auch gönnen können", so Fatih Çevikkollu.

Wulf Spitzley, der neue PCK-Geschäftsführer, ist Rheinländer und war von der Idee, beim Neujahrsempfang Mut zu Humor zu zeigen, sofort begeistert. "Wir wollen bewusst zum Nachdenken und zur Diskussion anregen", sagt Wulf Spitzley. Und zum Lachen.