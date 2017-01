HÃ¼ttenstÃ¤dter heiraten weniger

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545105/

Als Erklärung wird allerdings der demographische Wandel herangezogen. Durch den Rückgang vor allem der jüngeren Bevölkerung schlägt sich der Rückgang wie bei den Geburten auch bei den Eheschließungen nieder.

Eine Heirat scheint derweil erst mit fortgeschrittenem Alter in die Lebensplanung zu passen. "Sowohl bei den über 35-jährigen Männern als auch Frauen stieg der Anteil dieser Altersgruppe an den Eheschließungen insgesamt gegenüber dem Vorjahr um rund sechs beziehungsweise um zwölf Prozentpunkte an", heißt es in dem Kurzbericht. Bei den 25- bis 35-Jährigen gibt es derweil einen Anstieg nur bei den Frauen um zwei Prozent.