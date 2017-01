Schnelles Internet fÃ¼r 1900 Haushalte

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die Telekom versorgt jetzt weitere 1900 Haushalte und Betriebe in Bernau mit schnellem Internet mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s). Dazu wurden 17 neue Knotenpunkte aufgebaut und 14 Kilometer Glasfaserkabel neu verlegt. Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud ist bequemer. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 MBit/s und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s.