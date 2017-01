BÃ¼cherwÃ¼rmer und ihre Mitstreiter

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Viele Zahlen standen an der Wandtafel für den Neujahrsempfang der Gemeinde Wandlitz in der Basdorfer Mehrzweckhalle. Dort hatte sich insbesondere der Förderverein der Bibliotheken mit seinen Aktivitäten im abgelaufenen Jahr vorgestellt.

Rund 54000 Menschen haben die vier Ortsteilbibliotheken besucht, hob die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant in ihrer Begrüßung hervor. Im gleichen Zeitraum wurden knapp 135 000 Entleihungen gezählt. Dafür stehen insgesamt 42800 Medien zur Verfügung. Der Dank war den Mitarbeiterinnen um Bibliotheksleiterin Ute Köhler gewiss. Erweitert wird dieses Angebot noch durch den Förderverein der Bibliotheken. Die Vorsitzende Andrea Böhlke und ihre ehrenamtlichen Vorleserinnen und Vorleser sind in den Ortsteilbiliotheken und Schulen unterwegs, um dort Kinder mit Spaß und Freude an das Lesen und die Welt der Bücher heranzuführen. Seit mehreren Jahren existiert auch der Club der Bücherwürmer, der die Kinder monatlich zu Veranstaltungen mit verschiedenen Autoren und wechselnden Themen einlädt. Ursula und Peter Will haben ihn 2012 ins Leben gerufen. Inzwischen, berichten die beiden, sei bereits eine "zweite Generation" von Kindern herangewachsen, die das Angebot gern annehmen. Erfreulich sei, dass viele der jetzt bereit älteren Kinder diese Lesungen unterstützen, bei der Vorbereitung und Durchführung tatkräftig mit dabei sein.

Schon am Donnerstag geht es um 15 Uhr in der Bibliothek Wandlitz mit dem Kinderbuchautor Oliver Pautsch weiter. Kinder von sieben bis zwölf Jahren sind dazu eingeladen, wenn er in der Reihe Klassiker für Erstleser des Arena-Verlages die Abenteuer von Sherlock Holmes und Doktor Watson neu erzählt.