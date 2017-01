Nachwuchs gibt drei Tage lang Ton an

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Drei Tage, fünf Standorte, 266 Teilnehmer - wenn ab Donnerstag der Nachwuchswettbewerb "Jugend musiziert" in Eberswalde zu Gast ist, ruft das Erinnerungen an vergangene Großveranstaltungen wach. Zum Beispiel an "Sound City" von 2013 oder an die Tage der Chor- und Orchestermusik aus dem vergangenen Jahr. Diese Parallelen hat Kulturamtsleiter Stefan Neubacher am Montagvormittag gezogen. "Das wird ein klingendes Wochenende", erklärt er im Pressegespräch im Bürgerbildungszentrum (BBZ).

Duo an den Klarinetten: Ronja Buchin und Lorenz J√§ckel treten am Freitag als Klarinetten-Duo im BBZ an. Beide waren auch schon Ende November in der M√§rchenvilla dabei, als die Musikschule-Barnim ihr Auftaktkonzert f√ľr "Jugend musiziert" veranstaltet hat.

Das Ereignis weckt aber auch Erinnerungen an 2011, als der Regionalwettbewerb Nord/Ost zuletzt von der Barnimer Kreisstadt ausgerichtet worden ist. Nun kommt er zurück nach Eberswalde und bringt 50 Teilnehmer mehr mit als damals. Die Zahl ist gut vergleichbar, weil die gleichen Kategorien angesetzt sind wie vor sechs Jahren.

"Jugend musiziert" ist im Drei-Jahres-Zyklus angelegt. Das heißt: Jedes Jahr variieren die Instrumente, die geprüft werden, bis im dritten Jahr alles von vorne anfängt. Dadurch weichen auch die Teilnehmerzahlen voneinander ab. "In diesem Jahr sind besonders viele dabei", sagt Jürgen Wesner, Regionalsprecher von "Jugend musiziert". "Das liegt auch daran, dass diesmal die Kategorie "Klavier-Solo' dabei ist."

Des Weiteren werden Sänger geprüft, sowie als Ensemble Streicher, Blockflötisten, Holzbläser, Blechbläser und Akkordeon-Spieler. Während es in diesen Kategorien meist klassisch zugeht, kommen auch junge Pop-Musiker zum Einsatz in den Bereichen Drum-Set, Gitarre und Band. "Der Bandwettbewerb ist eine Neuerung", sagt Wesner. "Den bieten wir ab diesem Jahr an."

Wegen der regen Nachfrage fangen die Solo-Pianisten am Donnerstag in der Märchenvilla an. Am Freitag kommen die Austragungsorte BBZ, Paul-Wunderlich-Haus und die Aula des Humboldt-Gymnasiums dazu. Einen Tag später dann noch der Konferenzsaal im Verwaltungsgebäude der Gesellschaft für Leben und Gesundheit.

Die Teilnehmer des Regionalausscheids kommen aus den Landkreisen Barnim, Uckermark, Märkisch-Oderland, Oder-Spree und aus Frankfurt (Oder). Die Jüngsten sind sieben, die Ältesten 21 Jahre alt, wobei bei den Sängern die Höchstgrenze sogar erst bei 27 liegt - auf Grund der stimmlichen Entwicklung, die bei manchen erst verspätet einsetzt, wie Jürgen Wesner erklärt.

Sie treten an, um in den Landesausscheid Ende März in Cottbus vorzustoßen. Manch einer mag seine Gedanken auch schon nach Paderborn wandern lassen. Dort findet Anfang Juni der Bundeswettbewerb statt.

Komplettes Programm unter www.jumu-brandenburg.de; überall gilt: alle Termine öffentlich, Eintritt frei