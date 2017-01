Wie sich die KÃ¶hler per Hillebille verstÃ¤ndigten

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Lindow (MOZ) Zu einem geselligen Start ins Neue Jahr kam man jetzt auf der Köhlerwiese zusammen. Zum Neujahrsfeuer hatten Feuerwehr und Kienstubbenverein eingeladen. Bei heißen und kalten Getränken sowie Gegrilltem konnte man über die Pläne für die nächsten Monate sprechen. Der Kienstubbenverein will - soviel ist klar - wieder am 1. Mai ein Backofenfest gestalten, am 3. Oktober wird man das zehnte Köhlerfest feiern können. Über viele weitere Termine wird man am 3. Februar entscheiden. Bei dem Feuer wurde gefordert, dass der Verein, der sich um die Bewahrung heimatlicher Kultur kümmert, bei seinen Einladungen nicht nur auf neumodische Techniken wie WhatsApp, SMS und E-Mail setzt, sondern auch traditionelle Mittel wie die Hillebille beachten sollte. Dieses Signalgerät wird seit dem frühen Mittelalter von Waldarbeitern benutzt, sein heller Ton reicht maximal zwei Kilometer weit. Die Herkunft des Begriffs ist ungeklärt. Forscher gehen davon aus, dass in Hille das Wort Hexe steckt. Ein Zusammenhang zwischen Hillebille und dem amerikanischen Hillibilly besteht nicht.