Ein Hauch Spanien in Seelow

Will Lehrerin werden: Die Spanierin Maria Paz macht ihr Auslandsjahr nach dem Studium in Seelow.

Will Lehrerin werden: Die Spanierin Maria Paz macht ihr Auslandsjahr nach dem Studium in Seelow.

Die 31-Jährige hat ihr Studium in Spanien abgeschlossen. Danach wollte sie ein Jahr lang in einem anderen Land arbeiten, Erfahrungen sammeln, neue Menschen kennen lernen. Dass es sie in eine kleine Stadt wie Seelow verschlägt, damit hat sie nicht gerechnet. "Ich hatte mich bei der Europäischen Union beworben, wollte entweder nach Deutschland, Italien, Norwegen oder Frankreich", erklärt Maria Paz. Dass es nun eine Kleinstadt geworden ist, in dem sie als Freiwillige in der Jugendarbeit Erfahrungen sammelt, sei erst einmal ein Schock gewesen. "Seelow ist schön, aber ich vermisse die Großstadt doch sehr. Hier kann man nach dem Dienst nichts mehr unternehmen", sagt sie. In Barcelona gebe es ein intensives Nachbarschaftsleben, man kenne sich und komme oft zum Feierabend zusammen. Das sei in Seelow ganz anders.

Auch das Deutschlernen hat bislang noch nicht so gut bei Maria Paz geklappt. Ihr Kurs startet erst im Februar. "Aber die Kinder sind ganz toll und helfen mir. Ich bringe ihnen Englisch bei und sie mir Deutsch", erzählt sie. Die 31-Jährige spricht Englisch, Spanisch, Katalan und ein wenig Italienisch und Französisch. Noch bis August lebt sie in der Kreisstadt und will so viel wie möglich, auch noch vom Umland, sehen. "Es wäre toll, wenn ich noch mehr Menschen außerhalb des Frizz kennen lernen würde, deshalb bin ich ja auch hier", sagt sie.

Wenn Maria Paz zurück nach Spanien geht, will sie als Lehrerin 14- bis 18-Jährige unterrichten.