Der Blaue Bus flimmert Ã¼ber Bildschirme

"Die Idee dafür kam durch einen Kumpel", berichtet Stephanie Thierer, Bereichsleiterin des mobilen Jugendzentrums. Der Freund half ihr und den Jugendlichen bei der Umsetzung des rund vierminütigen Überblicks über das blaue Gefährt. Die Idee an sich sei schon älter gewesen, sagt Stephanie Thierer. An der Umsetzung habe es bisher allerdings noch gehapert.

Als Drehtag hatten sich die Vereinsmitglieder einen sonnigen Tag im vergangenen Jahr ausgesucht. So sei der Bus von seiner besten Seite zu sehen, sagt die Bereichsleiterin. Und vor allem von seiner lebendigen Seite. "Denn der Bus bringt Leben in die Dörfer", erklärt die Verantwortliche. Wöchentlich fährt der umgebaute Gelenkbus Neutrebbin, Altreetz, Letschin, Haselberg und Altwriezen an und bietet Kindern und Jugendlichen dort die Möglichkeit zur Freizeitgestaltung - sei es mit Brettspielen oder einem Kochnachmittag. Als Gemeinschaftsprojekt des CVJM und der Brandenburgischen Provinzialgenossenschaft des Johanniterordens steht der Bus rund 100 Mädchen und Jungen zur Verfügung.

"Für uns ist es einfach wichtig, dass wir dieses lebendige Projekt am Leben erhalten", sagt Stephanie Thierer. Im vergangenen Jahr hatte der Verein seine Bitte in die Öffentlichkeit getragen, für das mobile Jugendzentrum zu spenden. Denn altersbedingt müsse der Bus erneuert beziehungsweise im besten Fall gegen ein neues Gefährt ausgetauscht werden. Um den Jugendlichen und Kindern in den Gemeinden weiterhin die Möglichkeit zu geben, am Nachmittag zusammen zu kommen, startete der Verein einen Spendenaufruf. Bislang sind von der benötigten Gesamtsumme rund 28 Prozent zusammen gekommen. Von der Veröffentlichung tatsächlicher Zahlen nimmt der Verein Abstand, um den Wert des Busses nicht nur in Euro zu messen.

Mit einer Flaschensammel-Aktion sind die Vereinsmitglieder bereits selbst aktiv geworden. Wer leere Flaschen spenden und sich so an der Aktion beteiligen möchte, kann sich unter Telefon 033456 72704 an den CVJM wenden.