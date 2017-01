Feuerwehr-Bilanz: Mal tragisch und mal kurios

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) 1013-mal musste die Frankfurter Feuerwehr im vergangenen Jahr zu Hilfseinsätzen ausrücken. Die Zahl der Brandeinsätze ist dabei rückläufig. Tragisch war der Tod eines Kanalarbeiters, der Anfang Juli bei Starkregen in einem Mischwasserkanal in der Sophienstraße ertrank.

Schwarzer Qualm: Tausende Reifen standen am 10. Juli auf dem GelĂ€nde von Becker + Armbrust in Flammen. © Feuerwehrverband Frankfurt/Wolfgang Welenga

Mit 60 Einsatzkräften, sechs Tanklöschfahrzeugen, zwei Löschfahrzeugen und einer Drehleiter rückte die Frankfurter Feuerwehr am Nachmittag des 1. April 2016 in Richtung Bahnhof aus. Am Klenksberg, gut 50 Meter von den Bahngleisen entfernt, standen die Dachstühle dreier leerstehender früherer Zoll-Gebäude lichterloh in Flammen. Bis zum Abend dauerten die Löscharbeiten, unterstützt wurden die Frankfurter auch von Feuerwehrleuten aus der Umgebung. Menschen kamen nicht zu Schaden und auch der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt. Ähnliche Ausmaße hatte ein Feuer auf dem Betriebsgelände des Entsorgers Becker + Armbrust in Markendorf, wo am 10. Juli rund 600 Kubikmeter Reifen abbrannten. Der Qualm war weithin sichtbar.

"Das waren die beiden größten Einsätze im vergangenen Jahr", sagt Burkhard Blasche, der Leiter der Abteilung Gefahrenvorbeugung und Rettungsdienst. Er ist froh, dass die Zahl der Brände im Stadtgebiet nach wie vor rückläufig ist und dass es zumindest bei diesen Einsätzen keine Toten zu beklagen gab. Eine Tragödie ereignete sich dennoch: Bei sintflutartigen Regenfällen ertrank am 5. Juli ein 41-jähriger Mitarbeiter einer Spezialfirma aus dem sächsischen Aue in einem Mischwasserkanal in der Sophienstraße.

Auf der anderen Seite gab es auch kuriose Einsätze mit einem glücklichen Ausgang: So wurde am 29. August die Stute Ilka in Kliestow von der ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr vor dem Ertrinken bewahrt. Das Tier war beim Fressen auf der Weide in ein zwei Meter tiefes Wasserbecken gerutscht.

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 1013 Einsätze für die Kameraden der Berufsfeuerwehr und der acht Freiwilligen Feuerwehren Booßen, Güldendorf, Hohenwalde, Kliestow, Lichtenberg, Lossow, Stadt-Mitte und Rosengarten. 280 waren Brandeinsätze, 629-mal war technische Hilfeleistung gefragt, in 104 Fällen waren Feuerwehrleute als First Responder (Ersthelfer) vor Ort und übernahmen die Versorgung von Verletzten, bis der Rettungswagen eintraf. Hinzu kamen 240 Brandsicherheitswachen, die von der Feuerwehr übernommen wurden, um Veranstaltungen und andere Anlässe, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht, abzusichern. Bei einer großen MANV-Übung (Massenanfall von Verletzten) wurde im Seniorenheim Jungclaussenweg in Neuberesinchen für den Fall geprobt, dass eine große Zahl Betroffener versorgt werden muss. Hinzu kamen fünf weitere Übungen zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung.

Gestiegen ist die Zahl der Rettungswagen- und Notarzteinsätze auf 9250 bzw. 3620. "Das hat mit der demografischen Entwicklung zu tun", sagt Burkhard Blasche, "die Leute werden eben älter und krankheitsanfälliger." 800-mal wurden Krankentransporte durchgeführt. Auch die Rettungsleitstelle Oderland hat 2016 mehr Einsätze als im Vorjahr für Frankfurt sowie die Landkreise Oder-Spree und Märkisch Oderland koordiniert: 61500-mal rückten Rettungswagen aus, hinzu kamen 21500 Notarzteinsätze, 1700 Brandeinsätze und 3100 technische Hilfeleistungen. Etwa 1400-mal hob der Rettungshubschrauber in Bad Saarow ab.

In diesem Jahr stehen Investitionen in den Fuhrpark der Feuerwehr an, teilt Helmut Otto, der Leiter des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen, mit. Ein neuer Gerätewagen Gefahrgut (GWG) im Wert von rund 380000 Euro sowie ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) für rund 350000 Euro werden zwei alte Fahrzeuge, Baujahr 1993 bzw. 1995, ersetzen. Beide werden zu 80 Prozent durch das Land gefördert, die Bescheide liegen bereits vor. Für große Unsicherheit sorge die geplante Kreisgebietsreform, sagt der Amtsleiter: "Die Mitarbeiter sind verunsichert, ob es ihr Berufsbild 2019 in Frankfurt noch gebe wird. Die Folge ist eine hohe Fluktuation", so Helmut Otto.