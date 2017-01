Galaprogramm der Karnevalisten

artikel-ansicht/dg/0/

Bürgermeister André Schaller und Herzfeldes Ortsvorsteherin Gesa Soballa seitens der Gemeinde sowie Walter Kassin, Präsident des Karnevalsverbandes Berlin-Brandenburg (KVBB), waren unter jenen, die sich zu dem festlichen Ereignis eingefunden hatten. Hinzu kamen karnevalistische Kollegen der Vereine aus der engsten Umgebung wie von der EWG Erkner/Woltersdorf, aus Schöneiche, vom ECC aus Petershagen-Eggersdorf und dem NKC aus Neuenhagen, aus der Hauptstadt (Festkomitee Berlin, Narrenkappe Berlin, Harlekins und CC Lichtenberg) sowie von weiter her wie Rangsdorf, Königs Wusterhausen, Mittenwalde und Dabendorf. Aber auch andere Gruppen aus dem Heimatort wie Bergbauverein, Bergkapelle, Schützenverein, TRS und Gewerbeverein, mit denen man gemeinsam bei Höhepunkten wie Bergfest oder Wasserfest im Einsatz ist oder auch sonst das lokale Kulturleben bereichert.

Ganz bewusst keine Karnevalsveranstaltung im gewohnten Sinne, sondern eine bunte Geburtstagsfeier, um diese oft langjährigen Freundschaften zu würdigen, sollte das Großereignis im Kulturhaus sein, das fünf Jahre älter ist als der Verein und dessen traditionelle Heimstatt, wie RKG-Präsidentin Petra Fleischer eingangs hervorhob. Weshalb die Jubilare selbst zwar beispielsweise ihr Gardedoppel aus Junioren und Aktiven - in dieser Form eine Premiere - zum Tanzen auf die Bühne schickten, Vorstandschef Steffen Mancke mit seinem Bowle-Sketch für Lacher sorgte und auch die Ladys mit dem vierfach geklonten Elvis reichlich Applaus erhielten. Ansonsten ließ sich der Verein große Teile des mehr als dreistündigen Galaprogramms aber von den anderen schenken.

So brachte Stephan Wapenhans, mittlerweile eine Ikone der Rüdersdorfer Kulturszene, ein besonderes Ständchen, und das Dabendorfer Männerballett im brasilianischen Flair als Höhepunkt zu vorgerückter Stunde ließ manche Kollegen im Saal beinahe neidvoll erblassen. Aber auch der Schautanz der Lichtenberger, tänzerisch-einfallsreich die Geschichte der amerikanischen Flugpionierin Amelia Earhart erzählend, war einer der Glanzpunkte der Show. Der ECC hatte nicht nur Mariechen Alina mitgebracht, die gemeinsam mit der Rangsdorferin Pauline in Aktion trat, sondern auch seine männlichen Gesangstalente, "Die 3 Töne". Welche neben Witz und Wandlungsfähigkeit bei ihrem letzten Song, einer Adaption von "Heal the world", ebenfalls zum Ausdruck brachten, dass Karneval neben stimmungsvoller Unterhaltung gleichermaßen nachdenkliche Momente liefern kann, wie Petra Fleischer in ihren Dankesworten anmerkte.

Auf der Leinwand im Hintergrund lief gerade bei den Tanzrunden so manches Bildzeugnis aus der Geschichte des 1962 gegründeten Vereins. Darunter Fotos der früheren RKG-Prinzenpaare, Vorgänger der aktuellen närrischen Hoheiten Sabrina I. und Oliver I. Den Anfang hatte vor 55 Jahren übrigens das Ehepaar Brigitte und Winfried Kohl gemacht.