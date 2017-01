StraÃŸenmeisterei Beeskow derzeit im Dauereinsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Der Salzberg bei der Straßenmeisterei Beeskow ist schon kräftig "geschmolzen". Seit Saisonstart im November wurden bereits 350 Tonnen auf den 250 Kilometer Landes- und Bundesstraßen gestreut. "Auch wenn es nicht schneit, wird gesalzt", sagt Leiter Eckhardt Strickroth. Denn durch getauten Schnee, die Luftfeuchtigkeit und Nebel glänzten am Abend die Straßen, die Nässe friere und könne glatt werden. Die Kraftfahrer hätten Thermometer an Bord, mit denen sie die Straßentemperatur messen und somit das Salz genau dosieren können. Mal seien es nur sechs Gramm pro Quadratmeter, mal über zehn Gramm Salz, so Strickroth.

Die Schwierigkeit am vergangenen Wochenende habe darin bestanden, dass es in der Storkower Ecke mehr geschneit hätte als in Beeskow. "In solchen Situationen müssen wir genau beobachten und flexibel reagieren", so der Chef. Gerade wenn es immer mal wieder und über Stunden schneie, könne sich eine Eisdecke unter dem Schnee bilden.

"Bis Sonnabend soll ja die Wetterlage ganz entspannt sein, es soll nicht schneien, aber in der Nacht wird es sehr frostig."