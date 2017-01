Biber wirken im Park und am Seeweg

artikel-ansicht/dg/0/

Steinhöfel (MOZ) Zahlreiche Biber-Familien haben sich im Schlosspark Steinhöfel und am Heinersdorfer See angesiedelt. Im denkmalgeschützten Park sind uralte und seltene Bäume durch die Nager bedroht. Der Uferweg am Heinersdorfer See bröckelt gefährlich durch unterirdische Gänge.