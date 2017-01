Bessere Auslastung angestrebt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg gGmbH Bernau will in diesem Jahr ihre Wirtschaftlichkeit erhöhen.

"Wir müssen die Belegung deutlich steigern", sagte Geschäftsführerin Sandra Bandholz am Montag. Das gemeinnützige Unternehmen habe dafür in den vergangenen Monaten alle Voraussetzungen geschaffen. "Bei guter Auslastung und gleichzeitiger Kostenkontrolle sind wir zuversichtlich, ein wesentlich besseres Ergebnis als 2016 erreichen zu können", so die Geschäftsführerin.

In den vergangenen zwölf Monaten hatte die Einrichtung in der Waldsiedlung eine durchschnittliche Auslastung von rund 60 Prozent. 540 Kinder und Jugendliche sowie ihre Angehörigen seien betreut worden, jedoch "nahezu keine Krebspatienten". Das Jahr musste daher mit einem "deutlichen Defizit" abgeschlossen werden. "Die Zahlen für Januar und Februar stimmen aber schon wieder optimistisch", so Sandra Bandholz. Für 2015 gab die Geschäftsführerin die Auslastung mit 78 Prozent an. In den Häusern der Waldsiedlung können gleichzeitig bis zu 100 Menschen, darunter 28 sogenannte Primärpatienten, aufgenommen werden.

Vor dem Hintergrund der Standortentscheidung für den Klinik-Neubau in Strausberg (Märkisch Oderland) hat die Einrichtung ein neues Logo entwickelt. Es trägt unter anderem den Schriftzug "Gemeinsam zurück ins Leben" und wird nach dem Umzug um den Namen "Strausberg" ergänzt. "Das neue Corporate Design soll den Anspruch an Qualität und Professionalität im täglichen Umgang mit den Patienten in der Nachsorgeklinik verdeutlichen", betonte Geschäftsführerin Bandholz. Ein Flyer mit neuen Texten und Fotos wurde erarbeitet, auch die Homepage sei entsprechend verändert worden.

Mit einem neuen Marketingkonzept will die Nachsorgeklinik ferner gezielt auf Kliniken im gesamten Bundesgebiet, Krankenkassen und Angehörige zugehen. "Man muss wissen, dass es uns gibt", so die Geschäftsführerin.

Sandra Bandholz betonte zugleich, dass die Einrichtung weiterhin auf Spenden angewiesen ist. Das Aufkommen habe zuletzt bei 250 000 bis 300 000 Euro jährlich gelegen. "Die haben wir aber auch gebraucht", so die Nachfolgerin des langjährigen Geschäftsführers Peter Schmitz.

Die Kindernachsorgeklinik ist eine seit 2009 von der Deutschen Rentenversicherung und den Krankenkassen anerkannte Rehabilitationseinrichtung, die vorrangig Kinder und Jugendliche mit hämatologischen und onkologischen sowie mit Herzerkrankungen im Anschluss an eine Akutbehandlung aufnimmt und behandelt. "Unser Konzept der Familienorientierten Rehabilitation ist auf einen ganzheitlichen Ansatz ausgerichtet", betonte Sandra Bandholz. Jeder Bereich, ob medizinisch oder therapeutisch, ob Küche oder Service, spiele eine wesentliche Rolle für den erfolgreichen Verlauf jeder Rehabilitationsmaßnahme.

Geschäftsführerin Bandholz zeigte sich optimistisch, dass die Nachsorgeklinik 2019 ihren Betrieb in Strausberg aufnehmen kann.

