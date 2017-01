Zoo lÃ¤sst KinderwÃ¼nsche wahr werden

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Egal, ob Jung oder Alt: Das Team des Eberswalder Zoos will von seinen Besuchern wissen, wo es Potential zur Verbesserung gibt. "Wir versuchen, die Gäste als Berater miteinzubeziehen", sagt Paulina Ostrowska, die Leiterin der Zoo-Schule. Deswegen hat die städtische Einrichtung in diesem Jahr nicht nur die Ideen der jungen Besucher in einem Wunschbriefkasten gesammelt, sondern auch die älteren am Ausgang mit einem Fragebogen um ihre Meinung gebeten. Beide Aktionen sind nun ausgewertet worden.