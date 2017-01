Heimlicher Favorit macht Sorgen

artikel-ansicht/dg/0/

"Das ist sozusagen der Otto Normalverbraucher. Ein typischer Vertreter der Brandenburger Durchschnittsfichte", zeigt Jan Engel, Sprecher des Landeskompetenzzentrums Forst in Eberswalde (LFE), auf ein relativ unscheinbar anmutendes Exemplar im Choriner Wald unweit des Ackerpfuhls. Der Forstmann hält seine Kluppe, das Messgerät, an den Stamm: Durchmesser 25 Zentimeter. "Fast auf den Zentimeter genau", meint Engel.

Laut Statistik sei die Brandenburger Durchschnittsfichte 58 Jahre alt, 20 Meter hoch und habe einen Durchmesser von 24 Zentimetern. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Otto Normalverbraucher mehr als ein Dutzend weiterer, ähnlicher Exemplare. Gut hundert Meter entfernt gibt es aber auch eine deutlich stattlichere Variante. "Eine Fichte, die zu unserem Methusalem-Programm gehört", wie Engel verrät. Eine Fichte, die also viel älter ist und damit stärker. Zum Messen reicht die Kluppe nicht mehr aus. Engel legt ein Bandmaß um den Stamm: Umfang 270 Zentimeter. Der Experte schätzt das Alter dieses Baumes auf etwa 120 Jahre. Freilich: Es gibt noch ältere und mächtigere Fichten. Allerdings nicht hierzulande.

"Die Fichte hat ein tolles Holz", schwärmt Engel, der von seiner "heimlichen Favoritin" spricht. "Aber sie wächst hier nicht. Es ist zu trocken", fügt er sogleich hinzu. In Brandenburg sei die Fichte eher ein "Nischenprodukt". Sie nehme nur etwa 1,6 Prozent der Waldfläche ein. Im Barnim sehe es nicht anders aus. Die Wachstumsbedingungen für den Nadelbaum seien in der Region einfach nicht günstig. "Die Fichte liebt es kühl und niederschlagsreich." Wenigstens 700 Millimeter Niederschlag pro Jahr sollten es sein. "Wir haben lediglich 500 bis 600 Millimeter. Zu wenig für die Fichte." Deshalb sei sie nur sehr kleinflächig und nicht in Reinkultur angebaut. Zuhause sei die Fichte in den höheren Lagen der Mittelgebirge sowie in Nordeuropa. Wo es eben feuchter und kühler sei. Eine Ausnahme gebe es allerdings, verrät Engel. An der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen gebe es natürliche Vorkommen einer speziellen Art: der Lausitzer Tieflandsfichte. "Die ist sozusagen eine echte Südbrandenburgerin." Weshalb das Landeskompetenzzentrum LFE deren Saatgut gewinnt und sichert. Sowie ein genetisches Monitoring durchführt. Dies auch mit Blick auf den Klimawandel, für den die Fichte das "ungünstigste Anpassungspotenzial" mitbringt.

Warum hat das Kuratorium "Baum des Jahres" solange einen Bogen um diesen Nadelbaum gemacht? "Die Fichte polarisiert", sagt Engel. Sie werde geschätzt und abgelehnt gleichermaßen. Für die einen sei sie der Brotbaum der deutschen Forstwirtschaft, für die anderen stehe sie für naturferne Monokulturen. Reine Fichtenbestände zeichnen sich durch gute Holzerträge aus. Jedoch sei die Gefahr hoch, Bestände durch Sturm und Forstschädlinge, etwa den Borkenkäfer, zu verlieren. Brandenburgs bekannteste Vertreterin, die Wurzelfichte in Buckow (Landkreis Märkisch-Oderland), beispielsweise fiel 2007 dem Sturm Kyrill zum Opfer. Dennoch gilt sie mit 180 Jahren als besonderes Naturdenkmal und touristischer Anziehungspunkt, weiß der Forstmann.

Ökologische Folgen der Reinbestände seien Versauerung und Nährstoffverluste des Waldbodens. Ziel der Forstwirtschaft seien deshalb Mischwälder - die Fichte in Gesellschaft mit Buchen, Kiefern oder Douglasien. So könne das wertvolle, CO2-neutrale Fichtenholz in einem stabilen Wald gewonnen werden.

Und gefragt sei das Holz allemal. Vor allem durch die Bauindustrie. Fichtenholz, ein sehr homogener Werkstoff, zeichne sich durch seine relative Leichtigkeit und gleichzeitig durch Festigkeit aus. Deshalb werde es insbesondere für Dachstühle, Dielen, Vertäfelung und als Konstruktionsholz verwendet.