Digitaler Nachholbedarf

artikel-ansicht/dg/0/

Angerm√ľnde/Schwedt (MOZ) Die Wirtschaft boomt. Das Interesse von Firmen an Niederlassungen in der Uckermark wächst. Auch Existenzgründer sind dabei. Was jedoch fehlt, sind Ideen durch Digitalisierung und Internet. Das Investor-Center will sich dieser Wachstumsbranche widmen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545120/

Schon rund zehn Jahre hält die gute Wirtschaftslage in Deutschland an. Davon profitiert auch die Uckermark mit sinkender Arbeitslosenquote. Den meisten Firmen in der Region geht es nach Einschätzung des Investor-Centers Schwedt recht gut. Der gesamte Mittelstand hat voll zu tun. Die Auftragslage ist bestens. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs steigt wieder. Pflegebranche und Gesundheitswesen suchen nach Arbeitskräften. Beim Handwerk und auf dem Bau gibt es schon wieder Wartezeiten für Auftraggeber.

"Mit unserer wirtschaftlichen Entwicklung müssen wir uns nicht verstecken", sagt Silvio Moritz, Chef des Investor-Centers. Zwar sind größere Neuansiedlungen mit einem nennenswerten Arbeitsplatzbedarf in den vergangenen Jahren ausgeblieben, doch etablieren sich die vorhandenen Betriebe und Branchen immer stärker am Markt. Firmen erweitern sich, bauen neue Hauptsitze und Niederlassungen, investieren in moderne Anlagen und stellen Zusatzkräfte ein.

Das Investor-Center will jedoch nicht nur das heimische Gewerbe unterstützen. Ziel der Wirtschaftsförderer bleibt auch die Ansiedlung neuer Unternehmen, die anderswo möglicherweise keinen Platz haben oder keine Leute finden.

Inzwischen steigen die Anfragen von Unternehmern nach einem Standort in der Uckermark. Waren es bisher zwischen 50 und 60 pro Jahr, so liegt die aktuelle Zahl bei 72. In den wenigsten Fällen - und das sind die Mühen der Ebene eines Wirtschaftsförderers - kommt es trotz aller Bemühungen zu einer Ansiedlung. Manchmal fehlt es am Geld, mitunter lässt sich die Idee nicht umsetzen. Und in der Konkurrenz mit weitaus attraktiveren Verkehrslagen rund um Berlin hat die Uckermark bei vielen Branchen das Nachsehen.

Doch es gibt auch Hoffnung. So hat sich die Zusammenarbeit mit der Zukunftsagentur Brandenburg (ZAB) deutlich verbessert. Im vergangenen Jahr kamen auf diesem Weg sieben Anfragen - so viele wie noch nie - beim Team von Silvio Moritz an. Auch hier sei es nicht zu einer direkten Ansiedlung gekommen, aber immerhin habe man schon Exposé abgeben können.

Über Gewerbeflächen verschiedenster Ausstattung verfügt die Uckermark. Das hat sich bei Ansiedlungswilligen herumgesprochen. Im Angebot sind sogar große Hallen wie auch kleine Büroräume, unbebautes Areal, komplett leerstehende Immobilien. Erfolgreich war die Ansiedlung eines polnischen Unternehmens am Schwedter Hafen. Dagegen kam eine neue Produktion von Hanf-Verpackungen für die Übersee-Verschiffung nicht zustande. Helfen konnte man Existenzgründern, einem Grafiker und einem Ingenieur. Eine Anfrage bezog sich auf die Niederlassung eines Barnimer Unternehmens, das einen Online-Handel für maßgeschneiderte Bekleidung aufbauen wollte. Die hoffnungsvolle Idee einer Ziegenkäseproduktion eines ukrainischen Investors scheiterte an Ursachen, die im Heimatland zu suchen waren.

Bei allen Niederlagen bleibt Silvio Moritz optimistisch. Er weiß, dass es in der Wirtschaft immer jähe Wendungen und schnelle Entschlüsse geben kann. Jeder Arbeitsplatz zählt, denn immer noch hat die Uckermark eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit.

Was den Wirtschaftsförderern Sorgen bereitet, ist das fehlende Ansiedlungsinteresse innovativer Wirtschaft. Zukunftsorientierte Ideen auf Basis möglicher Digitalisierung und neuer Kommunikationstechnik finden außer bei den großen Industrieunternehmen kaum statt. "Die Uckermark ist da noch weit hinten", so die Einschätzung des Investor-Centers. Dabei könnten gerade durch moderne Digitalisierungslösungen neue Unternehmen und Menschen in die Region geholt werden.

Ein Beispiel ist die Angermünder Firma Immomento, die gerade von Berlin in die Uckermark gezogen ist. Sie arbeitet auf dem Gebiet virtueller Realitäten und setzt gerade 360-Grad-Rundgänge auf den Gewerbegebieten der Uckermark-Städte um - ein besonderer Service für Ansiedlungsinteressenten.

Um zu zeigen, welche Prozesse durch die Digitalisierung in vorhandenen Betrieben umgesetzt werden können, will das Investor-Center ein Pilotprojekt mit der Humboldt-Universität in Berlin anschieben. Es geht darum, Firmen aller Art auf den neuesten technischen Stand zu bringen und die Vorteile von Internet und Digitalisierung zu nutzen. Das Projekt wird gefördert, hat aber noch keine Zusage bekommen. Die Entscheidung wird erst im April getroffen. Dennoch haben schon jetzt 14 Betriebe der Region großes Interesse daran bekundet.