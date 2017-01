Baustart fÃ¼r Woltersdorfer Seniorenresidenz

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner/Woltersdorf/Schöneiche (MOZ) Der Winter hat die größeren Baustellen im Raum Erkner fest im Griff - fast überall ist Pause angesagt. Eine wichtige Ausnahme ist in Woltersdorf zu besichtigen: Dort haben am Berliner Platz die Vorbereitungsarbeiten für den Bau der geplanten Seniorenresidenz begonnen. Zwei Bagger waren am Montag im Einsatz, um Erde und Gebüsch abzutragen und so das Baufeld freizumachen. "Zusätzlich richten wir die Baustelle ein, bauen Container auf und erstellen die Baustraße", sagt Polier Holger Rüdrich von der Pro Tief- und Wasserbau GmbH aus Blumberg. Der Schnee habe geholfen, da der Frost so nicht in den Boden gelangt sei, Erdarbeiten seien problemlos möglich. Nach Auskunft von Mathias Kluge, Bauleiter vom Generalunternehmer Toepel Bauunternehmung aus Magdeburg, findet am 26. Januar der offizielle erste Spatenstich statt. Der Fertigstellungstermin für die Residenz mit 122 Heim- und 60 Arbeitsplätzen ist Mitte 2018 - vorbehaltlich der Witterung.