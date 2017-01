Spontane Besuche am besten ab Mittag

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenwalde (MOZ) Mittwoch in einer Woche ist es wieder so weit: Die Fürstenwalder Ausbildungsbörse öffnet in der EWE-Halle in der Frankfurter Straße ihre Pforten. 86 Unternehmen und Einrichtungen aus dem Land Brandenburg wollen mit künftigen Auszubildenden Kontakte knüpfen. Im Angebot haben sie mehr als 4500 Ausbildungsmöglichkeiten in rund 237 Berufen und Bildungsgängen.

Gewimmel in der EWE-Halle: Zur Ausbildungsb├Ârse 2016 kamen ├╝ber 1600 Besucher.

Zum Beispiel der Energiedienstleister EWE. "Bei uns warten spannende Aufgaben in den Bereichen Energie, Telekommunikation und IT auf die Schulabgänger. Mit individueller Förderung, Wohnmöglichkeiten auf dem EnergieCampus in Oldenburg und vielen Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen wir optimale Voraussetzungen für einen ausgezeichneten Abschluss mit Zukunft", sagt Ulrich Müller, Generalbevollmächtigter des Unternehmens für Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Die Vorbereitungen für das achtstündige Treiben sind wieder perfekt gelaufen, sagt Organisatorin Heike Beyse von der Stadtverwaltung. 1150 Schüler aus 17 Schulen haben sich bereits angemeldet - natürlich viele aus Fürstenwalde, aber unter anderem auch aus Beeskow, Storkow, Briesen, Woltersdorf, Neuzelle und Letschin. "Schulen können sich im Laufe der Woche noch anmelden", sagt Heike Beyse. "Klassen können natürlich auch einfach vorbei kommen, aber bei einer Anmeldung können wir den Besucherstrom etwas steuern. Die Aussteller sollen ja Gelegenheit haben, sich den Fragen individuell zu widmen." Sicher ist jetzt schon: Am Vormittag wird es sehr eng.

Deshalb empfiehlt die Organisatorin auch einzelnen Schülern, die spontan kommen, die Zeit ab Mittag zu wählen. Und für Eltern hat man am Nachmittag spezielle Angebote: Ab 14 Uhr gibt es Bewerbungstipps unterschiedlicher Art. "Wir richten uns mit diesem Program auch an Eltern, weil wir wissen, dass sie in Sachen Berufsfindung die ersten Partner und Berater ihrer Kinder sind", sagt Heike Beyse.

Für welche Schüler ist die Börse eigentlich speziell gedacht? "Achtklässler haben die Möglichkeit, sich nach Praktikumsplätzen zu erkundigen", so Beyse. Zehntklässler können schon ihre Bewerbungsmappe mitbringen und abgeben. Das gelte auch für angehende Abiturienten, denn ein Schwerpunkt der Ausbildungsbörse seien Duale Studiengänge. "Und wer in die 9. Klasse geht, sollte daran denken, dass große Unternehmen wie Versicherer, Krankenkassen lange Anmeldeverfahren haben, deshalb auch schon Bewerbungen aus dieser Altersgruppe annehmen."

Am 6.30 Uhr ist Heike Beyse am 25. Januar in der EWE-Halle: Ab dann werden die Stände aufgebaut. Von 9 bis 17 Uhr ist für alle geöffnet.

Infos und Ausstellerlisten auf der Internetseite der Stadt: www. fuerstenwalde-spree.de