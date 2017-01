Handballerinnen des HSC wieder an der Tabellenspitze

artikel-ansicht/dg/0/

Dabei begann das Spiel schwungvoll und die Gastgeberinnen erzielten nach nicht einmal einer Minute die Führung, welche Lisa Berger im direkten Gegenstoß sehenswert von Rechtsaußen egalisierte. Nach fünf Minuten stand es 3:2 für die Südbrandenburgerinnen, die immer wieder mit Kreuzbewegungen die Abwehr von Anne Sass in Bewegung bringen wollten. Julia Kupper und LisaMarie Busse sorgten mit einem Doppelschlag für die erste Führung der HSC-Frauen beim Stand von 4:3. In der Folgezeit wurde das Spiel zerfahrener und bei beiden Mannschaften stieg die Fehlwurfquote erheblich. Beim 5:6 aus HSC-Sicht hatte Heiko Hillebrand genug gesehen und holte seine Frauen zum einmütigen Rapport. Die Auszeit verfehlte ihre Wirkung nicht und den Frankfurterinnen gelangen drei Tore in Folge zum 8:6. In die Kabinen ging es schließlich mit einem 9:7-Zwischenstand.

Wie schon in den vergangenen Spielen kamen die HSC-Frauen wie ausgewechselt aus der Kabine. Wieder war es Lisa Berger die den Torreigen nach der Pause für die Gäste beim 10:7 eröffnete. Bis zum 12:9 konnten die ESV-Frauen noch Anschluss halten, ehe die Frankfurterinnen mit einem 5:0-Lauf sich vorentscheidend auf 17:9 absetzen konnten. Vor allem über die linke Angriffsseite wurden viele Angriffe vorgetragen. Elisa Winkowski und Anne Lubetzki waren dabei kaum zu stoppen und erzielten ein ums andere Tor.

In Spielminute 53 betrug der Vorsprung das erste Mal zehn Tore (24:14). Heiko Hillebrand gab wieder allen Spielerinnen Zeit, sich zu präsentieren. Hervorzuheben ist dabei Nicol Leuschner, die einen Tag zuvor ihren 26. Geburtstag gefeiert hatte. Sie erzielte trotz kurzer Einsatzzeit fünf Tore für ihre Mannschaft. Am Ende stand ein 29:17 auf der Anzeigetafel der schönen Elbe-Elster Halle. Die HSC-Frauen behielten damit in der Liga ihre weiße Weste von 18:0 Punkten. Erfolgreichste Torschützin war Elisa Winkowski mit sieben Treffern.

Weiter geht es für die Oderstädterinnen am Sonntag um 14 Uhr in der Sporthalle der Sabiniusstraße. Gegner wird dann der Tabellenletzte HC Spreewald sein, den man auf keinen Fall unterschätzen wird, um weiter die Tabellenführung zu behaupten.

HSC 2000: Anne Sass - Elisa Winkowski (7), Lisa-Marie Busse (5/1),Nicol Leuschner (5/1), Lisa Berger (5), Anne Lubetzki (4), Julia Kupper (2), Beatrix Teschner (1), Anne Liebenthal, Kathleen Rußmann, Antonia Wittkopp, Susen Böhme, Silke Unger

Zeitstrafen: HSC 2, Elsterwerda: keine - Siebenmeter: HSC 2/2, Elsterwerda 8/7 - Schiedsrichter: Klaus Steffknecht, Peter Büchner (beide LHC Cottbus) - Zuschauer: 50