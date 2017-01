In die LÃ¼fte gesteuert

artikel-ansicht/dg/0/

Liebenwalde (OGA) Die Sieben muss nicht zwangsläufig eine Unglückszahl sein. Zumindest nicht für die Mitglieder des Modellflugclubs Neuholland, die die jährlich stattfindende Hallenflugshow in der Liebenwalder Weinberghalle organisieren. Am Sonntag fand diese zum siebten Mal statt: mit über 200 Gästen und gewohnt guter Laune.

"Wir sind auch in diesem Jahr sehr zufrieden mit den Besucherzahlen. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt hat wieder hervorragend geklappt. Wir sind froh, dass wir diese tolle Halle nutzen können", sagte Mathias Fischer, Vorsitzender des Modellflugclubs (MFC) Neuholland, zu den Vorbereitungen. 30 Modellflugzeugpiloten manövrierten ihre zum Teil selbst gebauten und technisch ausgefeilten Modelle durch die Mehrzweckhalle. Die Teilnehmer kamen dabei nicht nur aus der näheren Umgebung. Auch aus Rostock, Anklam und Parchim waren Freizeitpiloten angereist.

Um dem ansonsten rein männlichen Teilnehmerfeld zumindest etwas entgegenzusetzen, war Quotenfrau Tatjana Zastrow wieder mit von der Partie. Vor den Zuschauern auf den Rängen zeigten die Teilnehmer neben dem reinen Schaufliegen auch Wettkämpfe wie Ballonstechen oder Limbofliegen.

Ein Novum war in diesem Jahr der Flugsimulator. Mit einer originalgetreuen Steuerung konnten angehende Modellflieger an einem Computer ihre Fähigkeiten erproben. "Das hat wirklich Spaß gemacht. Alles sah ganz echt aus", lautete das Fazit des achtjährigen von Steinbjörn Jonsson, der gemeinsam mit seinem Freund Moritz die Anlage ausprobiert hat. Überhaupt war den beiden Jungs die Begeisterung für die Ausstellung deutlich anzumerken. Wenn sie nicht gerade mit leuchtenden Augen die Modellflieger beobachteten, die in der Turnhalle durch die Lüfte surrten, waren sie voller Enthusiasmus in der Bastelstraße zu finden, um dort den Traum vom ersten eigenen kleinen Modellflugzeug zu verwirklichen.

Etwas abseits des Trubels konnten die kleinen Besucher ihre eigenen Flieger aus Papier oder Styropor zusammenbasteln oder Holzschachteln bemalen. Betreut wurde die Bastelstraße von den Frauen der aktiven Modellflieger. "Dieses Hobby ist ziemlich zeit- und kostenintensiv. Zu manchen Ausstellungen sind wir wirklich lange unterwegs. Da bleibt am Wochenende nicht viel Zeit für anderes", erzählte Ramona Lemke aus Schmachtenhagen. Also versuchten sie und ihr Mann, aus den Fahrten einen Kurzurlaub zu machen. Um sich in die Modellfliegerszene einzubringen, organisieren sie gelegentlich Bastelstationen.

Bei den Kindern kam dieses Angebot sehr gut an. Für sie gab es außerdem noch einen gesonderten Wettbewerb, in dem ausgefochten wurde, welcher Papier- respektive Styroporflieger am weitesten flog. Für jeden Teilnehmer gab es als Belohnung einen Preis.

Nachwuchssorgen scheinen die Modellflugzeugpiloten nicht zu plagen, sodass einer achten Auflage im Januar 2018 nichts im Wege stehen dürfte.