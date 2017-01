Biber stauen Wasser im Oegelner FlieÃŸ

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Eine etwa vier Meter hohe und vier Meter breite Knüppelburg sowie eine Art Wehr haben Biber am Oegelner Fließ bei Beeskow gebaut und damit im Umfeld einen kleinen See verursacht. "Das Wasser staut in Richtung Oegeln zurück", sagt Lothar Kirmes, Leiter des Wasser- und Bodenverbandes "Mittlere Spree", am Montag bei einer Ortsbesichtigung. "Aber solange das Wasser nicht über die Ufer tritt und Schäden verursacht, ist das alles nicht so schlimm."