Proteste gegen VogelsÃ¤ngers Personalentscheidung

Potsdam (MOZ) Umweltminister Jörg Vogelsänger verprellt mit einer Personalentscheidung die Umweltverbände. Wie am Montag bekannt wurde, soll der bisherige Abteilungsleiter Naturschutz, Axel Steffen, ab März den Bereich Immissionsschutz übernehmen. Der Naturschutzbund (Nabu) protestierte umgehend in scharfer Form. Landesvorsitzender Friedhelm Schmitz-Jersch (von 2004 bis 2009 selbst für die SPD Umweltstaatssekretär) erklärte in einer Pressemitteilung, dass so der Naturschutz in Brandenburg seinen führenden Kopf verliere.