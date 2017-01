Beim zweiten Mal war vieles anders

artikel-ansicht/dg/0/

Am 16. November war der Grundsatzbeschluss noch eine klare Sache gewesen. Einstimmig hatten die Stadtverordneten Amtsdirektor Heiko Friedemann den Auftrag erteilt, mit den Vertretern der Stadt Seelow und der Ämter Neuhardenberg, Golzow und Seelow-Land in Verhandlungen einzutreten. Die Abstimmung über die "Nachbesserung" ging jetzt anders aus: Mit sieben Ja-Stimmen, vorwiegend aus der Fraktion "Bürger für Lebus" von Bürgermeisterin Britta Fabig, kam gerade die nötige Mehrheit zusammen. In namentlicher Abstimmung sprachen sich fünf Stadtverordnete gegen den geänderten Grundsatzbeschluss aus, zwei enthielten sich der Stimme. - Eine Sache um Haaresbreite.

Er könne der Reform nichts abgewinnen. Alle Gemeindegebietsreformen in Deutschland hätten nichts gebracht. Und "das ist keine Demokratie", die Bürger seien nicht gefragt worden, ob sie das so wollen. So erklärte als erster der fraktionslose Urs Walter, dass er nicht zustimmen werde.

Weder der Hinweis des Amtsdirektors, dass es nicht darum gehen soll, Gemeinden zusammenzulegen, sondern nur die Verwaltungen, noch die Erklärung, die Verwaltung könne sonst ihre Aufgaben künftig nicht mehr schaffen, konnten Urs Walter umstimmen. Ihm sprangen andere Abgeordnetenkollegen zur Seite.

So sprach sich Detlef Frye (AfD) gegen einen "vorauseilenden Gehorsam" aus. Denn das Gesetz zur Reform läge noch nicht einmal vor. Und der Mallnower Andreas Weber erklärte, man solle "lieber Bürokratie abbauen, statt Verwaltungen zu konzentrieren".

Bürgermeisterin Britta Fabig wunderte sich angesichts der Diskussion: Solche Argumente habe es doch vorm ersten Beschluss nicht gegeben. Und der nachgebesserte Beschlusstext unterscheidet sich ja nur in zwei Details - der Festlegung auf den Verwaltungsstandort Seelow und das Umsetzungsziel Anfang 2018 - davon. Im November sei noch nicht bekannt gewesen, dass das Land bei den geplanten Reformen "zurück rudert", argumentierte daraufhin der Wulkower Wolfgang Gerlach.

"Sie widersprechen sich", erklärte Manfred Kürzer, der Fraktionsvorsitzende von "Bürger für Lebus". Man könne nicht selbst bestimmen und zugleich auf das Gesetz warten wollen, meinte er. Auf Argumente, man sollte vor der Entscheidung erst die Lebuser fragen, sagte er: "Der Verwaltungssitz hat doch nichts mit der Identifizierung der Menschen mit ihrer Gemeinde zu tun!" Genau darum sei es bei der Entscheidung für das Amtsgemeinde-Modell ja gegangen - dass die Eigenständigkeit der Kommunen erhalten bleibe. Und eine "schlagkräftige, effektive Verwaltung" sei seiner Meinung nach besser als eine "kleine, die immer auf Betteltour gehen muss", so Kürzer. "Wenn wir nicht mit verhandeln, werden wir vom Land irgendwo zugeschlagen", warnte er. Eine knappe Mehrheit der Stadtverordneten folgte der Argumentation.

Wäre die Entscheidung anders ausgegangen, hätte Britta Fabig im Amtsausschuss schlecht ausgesehen: Das Gremium hatte die Lebuser Bürgermeisterin erst im Dezember zur Vertreterin aller Ehrenamtlichen aus dem Amtsbereich für die Verhandlungen zur Verwaltungsstrukturreform bestimmt.