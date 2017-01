Deo-Spray lÃ¶st Brandmelder aus

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir hatten 100 Brände und 192 technische Hilfeleistungen", sagte René Erdmann, den die Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2016 erneut zum Stadtbrandmeister berufen hat. Unter technische Hilfeleistung fallen beispielsweise Hilfeleistungen bei Unfällen, Türnotöffnungen, Tragehilfen für den Rettungsdienst oder nach Stürmen das Beseitigen umgestürzter Bäume oder heruntergefallener Äste.

Die Zahl der Türnotöffnungen habe sich im Vergleich zum Vorjahr auf 20 verdoppelt, sagte Erdmann. In der Regel seien es hilflose Menschen, die zwar noch den Rettungsdienst alarmieren können, aber nicht mehr in der Lage seien, ihre Haustür zu öffnen. "Wir haben ein spezielles Gerät, um die Wohnungstür zu öffnen", so der Stadtbrandmeister. Fünfmal leistete die Feuerwehr Tragehilfe. Der Rettungsdienst, der in der Regel mit zwei Leuten komme, sei manchmal überfordert, einen Patienten durch enge Treppenflure herunterzutragen. Dann werde die Feuerwehr um Mithilfe gebeten.

René Erdmann kritisierte jedoch, dass so mancher Einsatz überflüssig sei. Viele Autofahrer greifen gleich zum Telefon und wählen die 112, wenn ein kleiner Ast teilweise oder ganz die Straße blockiert. Dabei wäre es ein Leichtes, wenn sie kurz anhalten und den Ast selbst wegziehen, sagte Bad Freienwaldes Stadtbrandmeister.

20 Einsätze seien von der Regionalleitstelle für Rettungsdienste vorzeitig abgebrochen worden, sagte Erdmann. In 29 Fällen rückte die Feuerwehr mit dem kompletten Löschzug aus, weil Brandmeldeanlagen ausgelöst hätten, so zum Beispiel im Waldhaus, in der Fachklinik und Moorbad sowie bei den Fachmärkten im Eduardshof. In 90 Prozent der Alarme brannte es nicht. Ursache für einen Alarm in der Klinik sei gewesen, weil jemand zu heftigen Nebel von Deospray versprüht habe, sodass der Rauchmelder im Zimmer auslöste.

Den Rückgang der Brände gegenüber den technischen Hilfeleistungen führte Erdmann auf die vorbeugende Brandschutzerziehung und den Einzug des Rauchmelders in den Wohnungen zurück. Damit werden Brände frühzeitig erkannt. Die Leute seien inzwischen sensibilisiert, so seine Bilanz.

Die meisten Einsätze mit 143 verzeichnet die Bad Freienwalder Ortswehr gefolgt von den Feuerwehren Neuenhagen mit 43 Einsätzen, Altranft mit 42, Schiffmühle mit 30, Altglietzen/Hohenwutzen mit 15, Hohensaaten mit acht und Bralitz mit sieben.

Der Monat mit den meisten Einsätzen war der Juli mit 42, einsatzärmster der März mit zehn Notfällen. Durchschnittlich 20 bis 22 Einsätze fahren die Wehren der Stadt Bad Freienwalde monatlich.

Weil die Tagesbereitschaft nicht in allen Ortsteilen ausreiche, werde grundsätzlich die Freiwillige Feuerwehr Bad Freienwalde alarmiert, auch bei Einsätzen in den Ortsteilen, sagte René Erdmann. Die Stadt Bad Freienwalde gehe mit gutem Beispiel voran, indem sie Mitglieder der Feuerwehr bei sich beschäftigt, so dass sie am Tag verfügbar seien. Erdmann, der auch bei der Stadt arbeitet, lobte jedoch auch Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern erlauben, ihre Arbeit für Einsätze zu unterbrechen. "Das ist nicht die Regel", betonte der Stadtbrandmeister.

Aufgrund des guten Ausbildungsstandes seien 20 Pressluft-atemträger verfügbar. Damit die Feuerwehrleute auf dem neuesten Stand sind, organisiert die Führung große Übungen - im vergangenen Jahr waren es drei, bei denen es um Personenrettung und technische Hilfeleistung ging.

"Ich bedanke mich bei allen Kameraden für die geleistete Arbeit bei den Einsätzen und bei den Übungen sowie bei ihren Angehörigen, denn wir alle sind Ehrenamtler und die Feuerwehr ist unser Hobby", unterstrich Stadtbrandmeister Erdmann.