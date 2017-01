Waldorfschule bekommt Werkstatt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bewegung an der Waldorfschule: Auf dem Schulhof am Weinbergweg lässt der Trägerverein ein neues Gebäude bauen. Platz finden sollen darin eine Holzwerkstatt und weitere Handwerksbereiche. Es ist das erste große Projekt für Thorsten Ziebell, den neuen Geschäftsführer.

Noch ist auf dem Schulhof nur eine schneebedeckte Baugrube zu sehen. Doch ab dem Frühjahr entsteht hier eine Werkstatt für den künstlerisch-praktischen Unterricht - ein Schwerpunkt des Waldorfprofils. Gleichzeitig werden einige drängende Raumprobleme im Hauptgebäude gelöst. "In das Haus ziehen eine Holzwerkstatt und die Bereiche Korbflechten und Gartenbau. In der Schule werden damit Räume frei, die wir für andere Unterrichtsfächer und Projekte nutzen können", erklärt Thorsten Ziebell.

In einem Wettbewerb hatten sich die Architektinnen Kathrin Bialas und Eicke Prejawa mit ihrem Entwurf durchgesetzt. Neben zwei Werkstatträumen, den Sanitäranlagen und einem Vorbereitungsraum sehen die Pläne auch überdachte Terrassen vor, die beispielsweise für Steinmetzarbeiten im Freien genutzt werden können. "Das Haus ist zweckmäßig und passt zu uns", freut sich der Geschäftsführer.

Bereits im April 2016 wurde die Fläche vorbereitet. Die Baugenehmigung lag erst Ende September vor. "Wegen des Winters haben wir dann den Baubeginn ins neue Jahr verschoben."

Der Werkstattbau kostet etwa 500 000 Euro. Dafür hat der Verein Rücklagen gebildet. Außerdem zahlen die Eltern ein monatliches Baugeld. Und auch ein Großteil des Sachkostenzuschusses in Höhe von 70 800 Euro, den die Stadt vor kurzem rückwirkend für drei Jahre überwiesen hat, fließt in die Finanzierung mit ein. Trotzdem fehlt noch Geld. "Wir suchen nach Unterstützung jeglicher Art", sagt Ziebell. Spenden ab 50 Euro werden am neuen Haus auf einer Sponsorentafel namentlich gewürdigt. Sobald das Wetter es zulässt, sollen die Arbeiten beginnen. "Wir wollen das Haus nach den Sommerferien nutzen."

Für Thorsten Ziebell ist die Werkstatt das erste größere Vorhaben als Geschäftsführer des Vereins Waldorfpädogik Frankfurt. Er löste im Frühjahr 2016 Anton Eibeck ab. Der 51-Jährige stammt aus Hamburg und arbeitete 25 Jahre lang als selbstständiger Kaufmann. Sein Herzblut aber hängt an der Waldorfpädagogik. Alle seine vier Kinder haben die Waldorfschule im schleswig-holsteinischen Kaltenkirchen besucht. "Ich selbst war in Elterngremien auf Landes- und Bundesebene tätig", erzählt er.

Frankfurt (Oder) kannte er vor seinem Wechsel nur als Punkt auf der Landkarte. "Ich fühle mich wahnsinnig wohl hier, die Kollegen haben mich gut aufgenommen." Er habe den Eindruck, dass die Waldorfschule ebenso wie der zum Verein gehörende Kindergarten viel Unterstützung in der Stadt erfahre. "Auch in der Verwaltung stoßen wir mit unseren Anliegen auf offene Ohren."

Den größten Unterschied zur Waldorfschule seiner Kinder sieht Ziebell in der Hortbetreuung. "Die gibt es in Schleswig-Holstein de facto nicht. Das ist hier viel besser organisiert und bietet über den Unterricht hinaus mehr Möglichkeiten, auf die Schüler einzugehen."

Noch Zukunftsmusik ist ein weiteres Bauprojekt, das Thorsten Ziebell gern auf den Weg bringen würde: den Umbau und die Sanierung der Turnhalle. "Die Technik darin ist 20 Jahre alt. Außerdem würden wir die Halle gern um eine Bühne erweitern."

Das frühere Gebäude der polytechnischen Oberschule - Baujahr 1967 - samt Turnhalle bezog die Waldorfschule im Jahr 2002. Derzeit werden hier 295 Schüler von 25 Lehrern nach den Grundlagen der Pädagogik Rudolf Steiners unterrichtet.

Die Waldorfschule lädt am Sonnabend, von 10 bis 13 Uhr, zum Tag der offenen Tür ein.