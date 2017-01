Am Markt wird herausgeputzt

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) In diesem Jahr will Bäcker Klein am südlichen Eingang zur Großen Straße weiterbauen. Das hat Uwe Schieferdecker vom Sanierungsträger in seinem Jahresbericht für die Stadtverordneten angekündigt. Auch beim gegenüberliegenden Grundstück gebe es "Bewegung".

artikel-ansicht/dg/0/1/1545134/

Im Vergleich zu anderen Jahren, sei 2016 mit nicht einmal einer halben Million Euro "relativ wenig" Geld ausgereicht worden, konstatierte der Mitarbeiter der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft (BSG), die die Sanierung in der Altstadt betreut. Das liege zum einen im verschobenen Start der Neugestaltung des Umfeldes am S-Bahnhof Stadt, zum anderen in veränderten Förderrichtlinien. Für das "klassische" Strausberger Sanierungsobjekt mit drei Wohnungen und einem Gewerbe gebe es in der Städtebauförderung keine Zuschüsse mehr. Selbst genutzte Immobilien fielen in die Wohneigentumsförderung, die nur zinsgünstige Kredite biete - in Zeiten niedriger Zinsen wenig attraktiv für Bauherren.

Einen "erfreulichen Baufortschritt" konstatierte Schieferdecker bei den Grundstücken Georg-Kurtze-Straße 1 und 2. Bäcker Benno Klein habe die Arbeiten mit Eigenmitteln und einem Förderanteil für die Nummer 1 realisiert. Seit dem Sommer war aber nichts mehr passiert. Nach MOZ-Informationen hatte ein Finanzierer seine Zusage zurückgezogen. Schieferdecker zeigte sich aber optimistisch, dass es in diesem Jahr weitergeht.

Bewegung an der im Volksmund Bäcker-Ecke genannten Stelle gebe es auch gegenüber. Nach "guten Gesprächen" wolle Bäcker Hennig 2017 die Voraussetzungen für eine Neubebauung schaffen. Bäckerei und Café sollen in einen zweiteiligen Neubau in der Großen Straße 4/5 ziehen. Vor dem Südgiebel und im Hof könnten Passanten dann im Freien Kaffee genießen.

Als "städtebaulich besonders erfreulich" wertete Schieferdecker, dass sich die Eigner des maroden Eckgebäudes Buchhorst 20 verpflichtet haben, das Haus am nordöstlichen Altstadteingang zu modernisieren. Dafür gibt es einen Zuschuss von 252 000 Euro. Auch die Sanierung der Georg-Kurtze-Straße 47 soll im Jahr 2017 vollendet werden. Bereits abgeschlossen sind die beiden Fördervorhaben Markt 14 und Predigerstraße 2 (Gemeindehaus der Kirche).

Zum Abschluss der Sanierung - 2016 wurde letztmalig frisches Geld aus dem Bund-Länder-Programm für die Strausberger Altstadt bereitgestellt - deute sich noch einmal eine "Rallye" an, verkündete Schieferdecker. Für die Einzeldenkmale Große Straße 56 (früher Saal der Kirchengemeinde) und Klosterstraße 8 befänden sich Förderanträge in der Plausibilitätsprüfung. Zum Markt 15 (früher Tischlerei Haack) und Große Straße 41 am nördlichen Altstadteingang hätten bereits Abstimmungsgespräche stattgefunden. Beide sollen 2017 saniert werden.

Für das Erweiterungsgebiet "Stadtmauerumfeld" kündigte der BSG-Mann an, dass nach dem Abriss des alten Feuerwehrdepots Ende 2016 in diesem Jahr die Neugestaltung des Bahnhofsumfelds am S-Bahnhof Stadt beginnen werde. Voraussetzung dafür ist der Erwerb des Bahnhofsgebäudes durch die Stadt.

Nunmehr sei das Ende der Stadtsanierung 2019 absehbar. Strausberg stünden noch zwei Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung. Zum Abschluss sei dem Landesamt ein Bericht mit allen Einzelvorhaben und Fördermitteln seit 1992 vorzulegen. Die Zwischenabrechnungen bis 2015 seien bereits abgestimmt und per Bescheid bestätigt.

Vieles sei inzwischen "herausgeputzt", aber es gebe durchaus noch Bedarf, schätzte Schieferdecker ein. Deshalb begrüßte er, dass für Strausberg nun auch Fördermittel im Bund-Länder-Programm "Aktive Stadtzentren" bereitgestellt werden.