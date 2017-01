Suche nach vermisstem Flug MH370 eingestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Sydney (dpa) Fast drei Jahre nach dem ungeklärten Verschwinden von Flug MH370 ist die Suche nach der Maschine eingestellt worden. Das teilte die Koordinierungsstelle für die Suche in Australien mit. An Bord der Maschine, die am 8. März 2014 von den Radarschirmen verschwand, waren 239 Menschen. Das Flugzeug war damals auf dem Weg von der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur in die chinesische Hauptstadt Peking. Das Verschwinden der Maschine gehört zu den größten Rätseln der Luftfahrtgeschichte.