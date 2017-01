"Kunden wollen mehr Information"

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Kurz vor dem Start der Grünen Woche in Berlin am Freitag wird wieder viel über gesunde Lebensmittel und Tierwohl diskutiert. André Bochow und Dieter Keller sprachen darüber mit dem Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen (VZBV), Klaus Müller.

Herr Müller, essen Sie noch mit Genuss ein Schnitzel?

Ja, das tue ich getreu dem Motto: Nicht immer, aber gerne mit guter Qualität. Da ist sowohl die Qualität des Fleisches ein Argument als auch, wo es herkommt.

Tun Sie das auch mit gutem Gewissen im Blick aufs Tierwohl?

Meistens tue ich das, weil ich versuche, direkt vom Erzeuger zu kaufen, wo ich mich dann über die Haltungsbedingungen informieren kann. Aber wenn ich an der Ladentheke im Supermarkt stehe, habe auch ich nur die Information, ob das eine Schnitzel mehr kostet als das andere. Was fehlt, sind glaubwürdige Informationen über die Qualitätsunterschiede. Ich verstehe gut, dass die Verbraucher dann bisher zum preiswertesten Produkt greifen.

Auf der Grünen Woche will Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt ein Tierwohl-Label vorstellen. Was halten Sie davon?

Wenn Sie heute an der Fleischtheke stehen, haben Sie praktisch keine Informationen, wie das Tier gelebt hat. Als einzige Information hat der Verbraucher oft nur den Preis. Es gibt eine Label- beziehungsweise Werbe-Flut, die eher zur Verwirrung beiträgt. Umso wichtiger ist, dass Minister Schmidt endlich eingesehen hat: Es ist eine staatliche Aufgabe, diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Den einzelnen Verbraucher zu etwas zu zwingen, kann nicht funktionieren. Aber es muss dafür gesorgt werden, dass vom Erzeuger über den Handel bis zum Verbraucher alle wissen, wo der Qualitätsunterschied ist, also wie ein Tier gelebt hat.

Wie muss das Label aussehen, dass der Verbraucher etwas davon hat?

Gut zwei Drittel der Verbraucher wünschen sich eine solche Information. Zumindest in Umfragen sagen genauso viele, sie würden mehr bezahlen, wenn es diesem Tier besser ging, solange es um bezahlbare Beträge pro Kilogramm geht. Ein solches Label muss so einfach wie möglich gestaltet sein, idealerweise zweistufig. Ich muss sehen: Diesem Tier ging es ein wenig besser als dem gesetzlichen Standard und jenem sogar deutlich besser.

Ist das nicht doch eine Debatte für besserverdienende Eliten wie bei Bioprodukten?

Dann wäre die Debatte fehlgeschlagen. Bio-Fleisch kostet das Zwei- bis Dreifache, und sein Marktanteil beträgt seit langen Jahren stabil zwei bis drei Prozent. Anders sieht es bei der Regionalität aus: Wenn die Kennzeichnung klar, einfach und glaubwürdig ist, dann ist ein großer Anteil der Verbraucher heute schon bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen, weil ihnen die Herkunft etwas wert ist.

Wie viel mehr?

Für eine regional produzierte Leberwurst zum Beispiel würden Verbraucher im Durchschnitt 46 Cent mehr zahlen als für eine Leberwurst mit der Herkunftsangabe "aus Deutschland". Ähnlich ist das beim Tierwohl: Bei Produkten aus tiergerechter Haltung wären 90 Prozent der Verbraucher bereit, etwa 30 Prozent mehr zu zahlen. 60 Prozent würden sogar zirka 60 Prozent mehr zahlen, also zum Beispiel für ein Schnitzel statt 1,50 Euro für die konventionelle Produktion, 2,50 Euro für eine deutlich bessere Haltung.

Das Umweltbundesamt will die Mehrwertsteuer auf Fleisch auf 19 Prozent erhöhen, um den Fleischkonsum aus Klimaschutzgründen zu reduzieren. Was halten Sie davon?

Der Vorschlag war gut gemeint, aber in der Sache nicht hilfreich. Sobald man eine Steuerdebatte über Fleisch, Zucker oder andere Lebensmittel anfängt, wird der Chor der Kritiker so laut, dass das eigentliche Anliegen sofort in den Hintergrund tritt. Es geht ja darum, welche Lebensmittel man in Maßen genießen sollte und welche unbedenklich sind.

Müsste man nicht beim Produzenten ansetzen? Massentierhaltung wird weiter genehmigt, die Landwirtschaft subventioniert.

Auf allen Ebenen muss sich etwas ändern. Die Vorstellung, man könne einfach weitermachen und die Gespräche bei Minister Schmidt über Veränderungen aussitzen, schadet letztlich den Landwirten am meisten. Die Verbraucher wollen wissen, wo das Fleisch auf dem Teller herkommt. Beim Zurückverfolgen und Identifizieren bietet die Digitalisierung viele Möglichkeiten. Andere Branchen zeigen: Wer das verschläft, dessen Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Der Druck ist hoch: Wenn das jetzt nicht freiwillig gelingt, muss es zu einer staatlichen Vorgabe kommen.

Sie haben die regionalen Lebensmittel erwähnt. Sind die heute gut gekennzeichnet?

Nein, das ist verbesserungswürdig. Ilse Aigner, die Vorgängerin von Minister Schmidt, hat mit dem Regionalfenster einen ersten wichtigen Schritt unternommen. Man hätte diese Legislaturperiode für die präzise Abgrenzung nutzen können, um festzulegen, was Regionalität ist - nur Brandenburg, Ostdeutschland oder noch weiter? Wir wissen von Verbrauchern, dass sie gerne eine präzisere Information hätten. Für den Handel ist die Kennzeichnung so lukrativ, dass er sie extrem kreativ einsetzt. Mittelfristig wird ihm das schaden. Daher ist der Gesetzgeber gefragt, für Klarheit zu sorgen.

Die Nachfrage nach Bioprodukten wächst und damit die Gefahr, dass die Qualität leidet, weil in Massen produziert wird. Ist eine vernünftige Kontrolle gewährleistet?

Die Kontrolle der Bioverbände muss streng und stringent sein. Da gab es ein paar Negativbeispiele. Noch wichtiger ist die Frage, ob jedes Produkt aus dem Ausland den strengen Bio-Anforderungen entspricht. Das kann nur durch zusätzliche unabhängige Kontrollen gewährleistet werden. Dafür zahlen die Käufer einen deutlichen Aufschlag.

Minister Schmidt will das Mindesthaltbarkeitsdatum ändern, damit nicht mehr so viele Nahrungsmittel weggeworfen werden. Liegt er da richtig?

Das wird sich zeigen müssen. Das Vertrauen der Menschen in ihre Nase und ihren Geschmackssinn ist nicht mehr so groß wie früher. Meine Großmutter konnte auch ohne Haltbarkeitsdatum beurteilen, ob ein Joghurt verzehrfähig ist. Meine Kinder tun sich schwer damit. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist wichtig für die Frage, wie frisch das Produkt ist, das ich im Handel kaufe. Aber ich weiß deshalb nicht, ob ein Lebensmittel noch verzehrfähig ist. Ob ein zusätzliches Verbrauchsverfallsdatum für Verbraucher tatsächlich mehr Klarheit bringt und am Ende Abfälle reduziert, sollte man vor Einführung prüfen.

Schmidt ist erbost über Bezeichnungen wie "vegane Bratwurst". Er glaubt, dass die Verbraucher verwirrt werden.

Wir wissen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher viele Probleme mit Lebensmittelkennzeichnungen haben. Dass sie Fleischprodukte von fleischnachahmenden nicht unterscheiden können, wäre dagegen neu. Ich wünschte mir, der Minister würde den Elan, den er bei dem Thema an den Tag gelegt hat, auf dringendere Fragen lenken.