24.12.2015 13:00

Thema

Tausende Migranten im griechischen Hafen Pir├Ąus angekommen

Nachrichten (dpa) Der Flüchtlingszustrom von der Türkei nach Griechenland dauert an. Am Donnerstagvormittag sind an Bord von drei Fähren im Hafen von Piräus rund 1700... mehr