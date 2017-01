ADAC meldet Staurekord fÃ¼r 2016

artikel-ansicht/dg/0/

München (dpa) Das Jahr 2016 hat nach Angaben des ADAC einen neuen Staurekord gebracht. Der Autoclub zählte im vergangenen Jahr 20 Prozent mehr Staus als im Vorjahr, rund 694 000 nach 568 000 im Jahr 2015. Das sei so viel wie nie, teilte der Autoclub mit. Besonders betroffen war aufgrund seiner Ballungsräume und seines dichten Autobahnnetzes Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. Aufgeschlüsselt nach Staus im Verhältnis zu Autobahnkilometern lief es in Berlin und Hamburg am zähesten.