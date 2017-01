OHC-Reserve steigert sich nach der Pause

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Die Gäste begannen dominant. Hennickendorf bot viele Lücken, die vom OHC genutzt wurden. So stand es nach kurzer Zeit 11:1 aus Sicht der Oranienburgerinnen. Doch im Anschluss begann das Team aus der Kreisstadt sich in Sicherheit zu wiegen, und es gab einige technische Fehler im Aufbauspiel. Hennickendorf nutzte diese Einladung, um den Anschluss nicht zu verlieren und zur Pause auf 9:16 zu verkürzen. Auch wenn der OHC mit diesem Zwischenergebnis im Soll lag, war er dennoch unzufrieden, da der hohe Vorsprung leichtfertig verschenkt wurde.

Die zweite Halbzeit war ausgeglichen. Der HSV kam zwischenzeitlich sogar bis auf fünf Tore heran (18:23). Erst in den letzten zehn Minuten der Partie fand Oranienburg in den gewohnten Rhythmus und spielte die Gastgeberinnen schwindelig.

OHC: Schumann - Stanke (5), Kaddatz (6), Fritz, Lambeck, Gottschalk (1), Ukrainzew (6), Tebbe, Rose (5/1), Mittmann, Tübbicke (3), Janke (6)

SV Eichstädt 1949 -

Finowfurter SV 25:15 (13:5)

(rück) Aus einer kompakten 6:0-Formation heraus gingen die Gastgeberinnen schnell in Führung. Finowfurts Angriffsbemühungen endeten ein ums andere Mal mit erfolglosen Abschlüssen oder wurden von der an diesem Tag glänzend aufgelegten Melanie Braun entschärft. Sie parierte in der Anfangsphase acht freie Würfe und zwei Siebenmeter. Eichstädt zeigte seinerseits eine geschlossene Mannschaftsleistung, kombinierte im Angriff sehr variabel und zog Tor um Tor davon (5:0, 8:1). Erst nach 17:56 Minuten konnte Finowfurt den zweiten eigenen Treffer verbuchen, während der SVE bereits neun Mal eingenetzt hatte.

Eichstädts Trainer Frank Stephan mahnte zur Pause an, auch weiterhin konzentriert zu bleiben und aus einer stabilen Abwehr heraus einfache Tore zu erzielen. Dies wurde vom SVE gut umgesetzt. Die Flügelzange Andreß/Rückforth funktionierte genauso gut, wie der Rest des variablen Spielsystems. Da im Verlauf auch Finowfurt zu alter Spielstärke zurückfand, ergab sich ein gutes Handballspiel.

Eichstädt: Braun - Andreß (5), Hanke, Wiebach (1), Kennig, Albrecht (3/2), Rückforth (1), S. Müller (5/1), Mareck (2), N. Müller (3), Teichert (3), Röhlinger (1), J. Müller (1/1), Figul

Landesliga Herren

Oranienburger HC III -

TSG Liebenwalde 25:26 (11:13)

(oe) Mit diesem Auswärtssieg gestaltete die TSG ihr Punktekonto positiv (12:10) und behauptet sich weiter im Mittelfeld der Tabelle. Trotz einiger Absagen aus verschiedenen Gründen war das Team aus Liebenwalde voll besetzt. Sven Kloos half wieder einmal als Torhüter aus, und die Nachwuchsakteure Maximilian Pätzold sowie William Kretschmer kamen zu ihren ersten Einsätzen im Männerteam.

Nach dem 1:0 von Oranienburg bedeuteten vier Treffer in Folge eine 4:1-Führung für die TSG. Erst beim 7:7, Mitte der ersten Halbzeit, glichen die Gastgeber wieder aus. Beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe, wobei die TSG zu nachlässig mit den Torchancen umging. Da die Liebenwalder Defensive die Ballverluste aber immer wieder auffangen konnte, zog das Team um Florian Christahl wieder an und führte zur Pause mit 13:11.

Zwei Tore in Serie für die Gäste zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten den Vorsprung (11:15).

Liebenwalde bestimmte lange Zeit das Geschehen und blieb in Führung (13:16, 14:18, 18:20). Doch anstatt mit Übersicht und Geduld im Angriff zu agieren, versuchte man mit Einzelaktionen zum Erfolg zu kommen. Das ging oft schief und gab dem OHC die Möglichkeit den Ausgleich zu erzielen (23:23). Trotzdem hatte Liebenwalde in der Schlussphase noch die Kraft, das Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden.

Liebenwalde: Kloos, Stegemann - Simon (7), Christahl (4), Schölzke (4), Jüterbock (3), Fledrich (2), M.Broja (2), Pfennig (2), Pätzold (1), Ernst (1), A.Broja, Roy, Kretschmer

SV Eichstädt 1949 -

Finowfurter SV 32:28 (13:15)

(nw) Eichstädt gewann durch eine kämpferische Leistung in der zweiten Hälfte. Der Start gehörte aber den Gästen. Ein Siebenmeter und zwei Tempogegenstöße ließen den SVE schnell mit 0:3 zurückliegen. Auch wenn die Eichstädter mit Rückraumtreffern durch Raphael Reitmeyer und die schnelle Mitte ins Spiel fanden, liefen sie diesem Rückstand bis zur Halbzeit hinterher.

Dennoch war SVE-Trainer Armin Kurzer zuversichtlich und verlangte für die zweiten 30 Minuten von seinen Jungs, das Tempo hochzuhalten. Genau diese Vorgabe setzten die Oberkrämer um und hatten nach wenigen Minuten zum 15:15 ausgeglichen. Bedingt durch eine Rote Karte und eine weitere Zwei-Minuten-Strafe gegen den FSV erspielte sich Eichstädt in doppelter Überzahl eine 20:18-Führung. Dass dieser Vorsprung nicht mehr hergegeben und sogar noch ausgebaut werden konnte, lag auch am gut aufgelegten Torhüter Sebastian Ihle, der nach zahlreichen Paraden seinen Linksaußen Julian Ellermeier mit zielgenauen Gegenstoßpässen versorgte, die dieser verwertete.

Eichstädt: Warnemünde, Ihle - Bräseke (4), Schremmer, Ellermeier (4), Dargatz (3), Tews, Reitmeyer (4), Sitz (7), Tengler, Hartmann (5), Tiedtke, Gebhardt (4), Schneider (1)

Brandenburgliga

Oranienburger HC II -

Ahrensdorf/Schenkenh. 35:31

Von einem eminent wichtigen Sieg sprach OHC-Trainer Thomas Spieckermann nach der Partie. Die Oranienburger sind nun punktgleich mit dem Kontrahenten, der allerdings am Sonnabend nicht in Bestbesetzung antreten konnte. "Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Nach dem 11:11 zur Pause ist uns dann nach dem Wechsel noch einmal eine Steigerung gelungen, wir haben nicht mehr so früh abgeschlossen. Die Zusammenarbeit mit den A-Junioren beginnt sich jetzt langsam auszuzahlen", lobte Spieckermann besonders seine jungen Akteure.