Savchenko/Massot starten bei Eiskunstlauf-EM

Oberstdorf (dpa) Die Paarläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot haben Grünes Licht für den Start bei den Europameisterschaften in der kommenden Woche in Ostrau/Tschechien gegeben.

Nach einer Innenbandverletzung am Fuß konnte die fünfmalige Weltmeisterin das Trainingsprogramm in Oberstdorf wieder steigern. «Ich hatte noch nie eine Verletzung, die so lange dauerte. Aber die Ärzte haben mir gesagt, dass eine Heilung acht bis zwölf Wochen dauert», sagte Savchenko. Nach einem Sturz im November beim Grand Prix mussten die EM-Zweiten auf das Finale verzichten.

Kürzlich sind die Wahl-Oberstdorfer wieder ins Training der Würfe eingestiegen. Bei der Eiskunstlauf-EM werden sie voraussichtlich nicht die schwierigsten zeigen: Statt einer Kombination von zwei dreifachen Salchows wollen sie zwei Toeloops springen.

Begleitet werden Savchenko/Massot von den Berlinern Minerva-Fabienne Hase/Nolan Seegert. Der dritte Startplatz bei den Paaren verfällt, nachdem sich die deutschen Meister Mari Vartmann/Ruben Blommaert (Düssseldorf/Oberstdorf) zum Jahresanfang getrennt hatten.