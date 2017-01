Potsdam erstmals gefordert

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Am vergangenem Samstag spielten die Red Eagles Rathenow in der Basketball-Oberliga gegen den unangefochtenen Tabellenführer USV Potsdam. Bis auf Jagla konnte Spielertrainer Björn Kasprzyk auf den gesamten Kader zurückgreifen. Mit der Ausgangsposition des Außenseiters gingen die Rathenower an diese Partie, hatten sie doch deutlich mit fast 50 Punkten das Spiel in Potsdam verloren. "Heute müssen wir über 150 Prozent geben, wenn wir den USV wenigstens ein bisschen in Bedrängnis bringen möchten", so Kasprzyk direkt vor dem Anpfiff.

Krüger eröffnete mit den ersten zwei Körben der Partie. Die Zuschauer sahen von Beginn an ein schnelles und körperbetontes Spiel, das im ersten Viertel immer wieder durch Fouls geprägt wurde. Immer wieder mussten die Spieler beider Mannschaften an die Freiwurflinie.

Mit leichten körperlichen Vorteilen konnten sich die Gäste immer wieder minimal absetzen. Dennoch konnten die Potsdamer die schnellen Flügel, wie Neumann und Brätsch, nicht richtig stoppen. Neumann durfte allein innerhalb der letzten Minute dreimal an die Linie. Beim Stand von 16:22 ging es in die erste kurze Pause. Bis jetzt hatten man den Tabellenführer ordentlich geärgert.

Als dann noch Jakob und Nickel im zweiten Viertel punkteten, waren die Eagles wieder dran (21:24). Nach einer Auszeit der Gäste folgten drei punktlose Minuten auf Seiten der Hausherren. Diese Phase nutze das USV-Team um sich erneut abzusetzen. Erst Neumann mit Freiwürfen führte die Mannschaft wieder auf die richtige Bahn. Zwar setzte Brätsch gleich zweimal nach, aber der Rückstand sollte nicht schmelzen. Immer wieder punktete der ehemalige Pro-B-Spieler (2. Liga) Eric Müller. Auch wenn Mielke nochmal einen Korb unterm Brett mit einschob ging der USV mit einer 44:31-Führung in die Halbzeit.

In der Kabine waren fast alle Spieler wie auch der Trainer mit ihrer Leistung zufrieden. Wichtig war, in der Defensive noch einmal deutlich zuzulegen. Mit neuer Motivation und Elan ging es ins dritte Viertel. Krüger und Nickel eröffneten das Spiel mit jeweils zwei Punkten. Doch Potsdam fand immer wieder einen freien Spieler, der sicher verwandelte. Auch wenn wieder Brätsch mit Zug zum Korb nicht zu stoppen war, konnten sich die Rathenower nicht weiter heran kämpfen. Immer traf USV-Topscorer Müller und hielt seine Mannschaft damit auf Abstand. Ritter setzte den Schlusspunkt in diesem Viertel, denn Kasprzyks Dreierversuch wurde durch ein Herausspringen des Balles leider nicht belohnt (47:58).

Nur elf Punkte Vorsprung für die Gäste zu Beginn des Schlussviertels waren ein großer Erfolg, für die hart in der Defensive arbeiteten Red Eagles. Doch jetzt sollte ihnen die Nerven einen Strich durch die Rechnung machen, denn obwohl sie oft genug an die Freiwurflinie durften, ließen sie die Punkte liegen. Der USV baute nun seinen Vorsprung kontinuierlich aus.

Das 56:79-Endergebnis spiegelte nicht die sehr starke Leistung der Gastgeber wider. Jetzt gilt es diese Leistung in den anstehenden Playoffs weiter zu zeigen, denn durch die fast zeitgleiche Niederlage der Baskets Brandenburg gegen Königs-Wusterhausen, stehen die Adler zu 99 Prozent in den Playoffs. Eine erste Vorprobe gibt es schon diesen Sonnabend (21. Januar) im Auswärtsspiel in Königs-Wusterhausen, ehe es am 28. Januar zum erneuten Derby gegen Brandenburg in eigener Halle kommt. Diesen Termin sollten sich die Rathenower Basketballfans jetzt schon mal freihalten.

Red Eagles: Neumann 14, Brätsch 12 , Ritter 10, Krüger 7 , Nickel 5 , Hübner 4, Mielke 2, Jakob 2, Kasprzyk , Le Dac.