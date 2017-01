Woidke bedauert Scheitern des NPD-Verbotsverfahrens

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa/bb) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat das Scheitern des NPD-Verbotsverfahren bedauert. Das Bundesverfassungsgericht sei aber inhaltlich den Argumenten der Bundesländer gefolgt, erklärte Woidke am Dienstag in Potsdam. "Die NPD ist verfassungsfeindlich. Ihr Konzept ist menschenverachtend und mit unserem Demokratieprinzip unvereinbar. Zugleich ist die NPD aber aus Sicht des Gerichts so schwach, dass die Richter ein Verbot nicht als notwendig erachten." Es müsse jetzt geprüft werden, ob der Partei Privilegien wie die staatliche Finanzierung entzogen werden könne. Ungeachtet des Urteils müsse der Kampf gegen Verfassungsfeinde fortgesetzt werden. "Die Gefahr des Rechtsextremismus bleibt bestehen", sagte Woidke.