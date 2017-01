MÃ¼ller nennt NPD-Entscheidung "bedauerlich"

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa/bb) Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) hat das Scheitern des NPD-Verbotsantrags bedauert. Das Bundesverfassungsgericht habe die Verfassungsfeindlichkeit der NPD bestätigt. "Dass es dennoch für ein Verbot dieser menschenfeindlichen und antidemokratischen Partei nicht gereicht hat, ist bedauerlich", erklärte Müller am Dienstag. Das Gericht habe so entschieden, weil sich die NPD in einem desolaten Zustand befinde und gewissermaßen nicht genug da sei, das man verbieten könne.