"Borkheide fliegt auf Kunst"

Der erste Preisträger aus dem Jahre 2016 ist mit dem kühlen Nass verbunden. Der Naturbad Borkheide e.V. erhielt als Dank und Anerkennung für sein kulturelles Engagement die Ehrung.

Ab sofort können eigene Bewerbungen als auch Nominierungen - wie gewohnt schriftlich beim Bürgermeister im Gemeindehaus oder beim Amtsdirektor im Amt Brück - eingereicht werden.

Die Vorschläge unterliegen keinen Vorgaben zu Form und Inhalt, sollten aber eine Begründung enthalten. Bewerben können sich Einzelpersonen, Vereine oder Gruppen - mit Wohnsitz in oder mit Bezug zur Gemeinde Borkheide - unabhängig von Bekanntheitsgrad und Sparte. Die Bewerbung sollte eine Begründung enthalten und kann mit Beispielen der Arbeit in Form von beispielsweise Fotos, Hör- oder Leseproben untermauert werden. Die Bewerbungsfrist endet am 31. März. "Jede Bewerbung oder Nominierung ist willkommen!", so Frank Seibicke.

Anschließend wählt die Jury, die sich unverändert aus den Borkheider Bürgern Elisabeth Keßler, Astrid Herzhoff und Frank Seibicke zusammensetzt, den Preisträger aus. Die Preisverleihung findet im Rahmen der 80-Jahr-Feierlichkeiten Borkheides Ende April 2017 statt. Es winkt ein Preisgeld in Höhe von 350 Euro.

Die Satzung mit allen Details finden Interessierte unter www.amt-brueck.de (Politik, Borkheide, Satzungen).