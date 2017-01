Versteigerung fÃ¼r den guten Zweck

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) In regelmäßigen Abständen organisieren die Bad Belziger Inge Leifheit und Lothar Lehmann vor dem Rathaus der Stadt einen Trödelmarkt für den guten Zweck. Der letzte seiner Art fand Mitte Dezember statt. Die Erlöse in Höhe von 300 Euro kamen noch pünktlich vor dem Weihnachtsfest der Kindertagesstätte "Tausendfüßler" zugute.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545185/

"An jenem Tag kam der Maler Jürgen Parusel an unserem Stand und übergab uns spontan zwei seiner Zeichnungen", so Trödelmarkt-Organisator Lothar Lehmann. Doch die Werke eines Künstlers einfach so auf der Straße verkaufen - neben Blumenvasen, Topflappen und Nippes - das brachten die beiden Enthusiasten nicht übers Herz.

Nach kurzer Überlegung beschlossen sie, die Zeichnungen mit Ansichten der Stadt meistbietend zu versteigern. Nach dem Weihnachtsfest, gleich im neuen Jahr.

"Wir haben jetzt entschieden, dass die Kita "Lindenzwerge' und der Borner Mühlenverein von der Versteigerung profitieren sollen. Das Mühlenfest steht auf der Kippe, weil die Finanzierung nicht gesichert ist", (BRAWO berichtete) erklärt Lothar Lehmann, der sich seit Jahren für die gute Sache engagiert.

Die Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Jürgen Parusel, jeweils 20 x 26 Zentimeter groß, zeigen beeindruckende Ansichten der Kur- und Kreisstadt. Zum einen die kleine Bricciuskirche vor der Burg Eisenhardt, zum anderen den Kreuzungsbereich von der Straße der Einheit/Puschkinstraße und Brandenburger Straße mit Blick in die Innenstadt.

"Wir haben als Mindestgebot je Bild 40 Euro festgelegt", so Lothar Lehmann weiter. Bis zum 15. Februar soll die mit heutigem Tag gestartete Auktion laufen. "Wer die Zeichnungen vor seinem Gebot ansehen möchte, möge sich zwecks Terminvereinbarung telefonisch bei mir melden", so der Bad Belziger. Gebote nimmt der 56-Jährige unter der Telefonnummer 033841/31171 entgegen.

Der Künstler Jürgen Parusel wurde 1940 in Prittisch im heutigen Polen geboren. Nach Abschluss eines Studiums für Kunsterziehung in Kassel arbeitete er als freischaffender Maler, ab 1975 in Berlin. Dort widmete er sich neben der Malerei manuellen Drucktechniken. Ab Mitte der 1980er Jahre engagierte er sich mit mehreren Partnern für den Aufbau einer Druckwerkstatt in Algier und erhielt dafür ein Projektstipendium der Internationalen Gesellschaft für Bildende Kunst. Seit einem Jahr lebt Jürgen Parusel in Bad Belzig - aktuell werden Grafiken des Künstlers in der kleinen Flurgalerie in der Straße der Einheit 14 gezeigt. Auf jeden Fall einen Besuch wert.