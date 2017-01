Rote Nelken in Gedenken

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545186/

Ein Gebinde der Stadt und rote Nelken der Belziger Linkspartei erinnerten am Gedenkstein an die Ermordung von Liebknecht und Luxemburg.

Ein Gebinde der Stadt und rote Nelken der Belziger Linkspartei erinnerten am Gedenkstein an die Ermordung von Liebknecht und Luxemburg. © MZV

Die Bad Belziger Linkspartei erinnerte auch in diesem Jahr daran. Am Vormittag wurden rote Nelken am Gedenkstein in der Karl-Liebknecht-Straße niedergelegt.

Während in Berlin tausende dem Aufruf zum stillen Gedenken an die am 15. Januar 1919 erschossenen Kommunistenführer folgten, war die Zahl derer in der Kur- und Kreisstadt überschaubar.

Bereits im Vorfeld hatte die Stadt Bad Belzig am Gedenkstein ein Gebinde niederlegen lassen. Die am Sonntagvormittag gekommenen, legten ihrerseits rote Nelken dazu.

Hannes Gantzkow, der Vorsitzende der Linken Jugend Fläming, forderte in einer kurzen Ansprache mit Blick auf die politischen Entwicklungen einen stärkeren Zusammenhalt in der Partei und mehr Straßenpräsenz der Linken.