Duncker: vom Archediakon zum Optik-Industriellen

Rathenow (MOZ) "Willkommen auf einem der schönsten Friedhöfe Brandenburgs, an diesem besonderen Tag", begrüßte Ronald Seeger die rund 25 Rathenower und teilweise von weit her angereisten Gäste, wie Augenoptikermeister Udo Timm aus Hannover. Der Bürgermeister sowie Vertreter Rathenower optischer Firmen und relevanter Vereine trafen sich am Samstagvormittag an der Duncker-/Busch-Familiengrabstelle, um dem größten Sohn der Stadt an seinem 250. Geburtstag zu gedenken.

Johann Heinrich August Duncker wurde am 14. Januar 1767 geboren. An seinem Geburtshaus auf dem Kirchberg 12 erinnert eine Gedenktafel daran. Sein Vater Johann Jakob Duncker wirkte 1752 bis 1789 als Pfarrer zu Sankt-Marien-Andreas. Nach Abitur 1781 in Salzwedel bekam J.H.A. Duncker nach Beendigung seines dreijährigen Theologiestudiums in Halle 1789 die Stelle des Archediakons an der Rathenower Stadtkirche. Im Jahr 1801 begründete Duncker, gemeinsam mit dem Rathenower Garnisonspfarrer Samuel Christoph Wagener (1763 bis 1845) mit der "Königlich privilegierten optischen Industrie-Anstalt" die optische Industrie in Deutschland.

Am 14. Juni 1843 starb Duncker. Bereits seit 1820 war er im Ruhestand. Schon ein Jahr zuvor litt er an "bösartigem Nervenfieber", wie Gottlieb Fleischer, seit 1823 Pfarrer in Rathenow, Dunckers Burn out und mögliche Depression, die dessen Leben seit 1819 begleiteten, in seiner überlieferten Grabrede zu Dunckers Beerdigung zwei Tage nach seinem Tod hielt.

Der evangelische Friedhof auf dem Weinberg wurde seit 1732 neu angelegt. Einige noch erhaltene Gräber, die Grabstelle der Familien Schoenermarck und Meuß mit Gräbern aus dem Jahr 1764 sind die ältesten, zeugen in ihrer üppigen Gestaltung vom einstigen Wohlstand der Stadt. Rathenower Ziegel waren über eine lange Zeit begehrt. Die optische Industrie, aber auch die viele Jahrzehnte stationierten Zietenhusaren ließen die Stadt wachsen.

Um historische Gräber zu erhalten, können Rathenower eine Patenschaft übernehmen. Die Gräber der Unternehmer der optischen Industrie wie die der Familien Duncker, Nitsche und Busch stehen unter Denkmalschutz. Einige Grabstellen wurden, unterstützt durch private Initiativen und Spenden, in den letzten Jahren wieder hergerichtet. Auch die Gräber einiger Rathenower sind dabei, die zu Ehrenbürgern der Stadt ernannt wurden. Duncker wurde diese Ehre nicht zuteil.