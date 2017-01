CDU: Polnischer Botschafter kommt zur Landtagsdebatte

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Zu der an diesem Donnerstag geplanten Landtagsdebatte über die US-Truppenverlegung nach Mittel- und Osteuropa zur Stärkung der Nato-Ostflanke wird nach CDU-Angaben auch der polnische Botschafter in Deutschland, Andrzej Przylebski, erwartet. Der Botschafter werde einer Einladung der Christdemokraten folgen, sagte Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag. "Wir wollen ein klares Signal der Solidarität mit unseren polnischen und baltischen Freunden", meinte Senftleben. Landtagspräsidentin Britta Stark informierte zudem alle betroffenen Botschaften über die Debatte, wie ihr Sprecher sagte.