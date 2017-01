artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Wie kommt ein Pfarrer, der vor 250 Jahren in der Kleinstadt Rathenow, die durch Schifffahrt, Ackerbau und Ziegeleiindustrie geprägt war, mit damals rund 3.900 Einwohnern und knapp 800 Militärpersonen mit ihren Familien, dazu, Linsen für Brillen zu schleifen und Handlupen und Mikroskope zu bauen und Unternehmer zu werden?" Das fragte Andreas Buchholz in die große Runde. "Johann gehörte wohl auch zu den Getriebenen, zu denen, die die Welt ein Stück besser machen wollten." Der Geburtstag des Unternehmers vom Kirchplatz 12, der die optische Industrie in Rathenow begründete, jährte sich am Samstag zum 250. Mal. Pfarrer Buchholz aus der Sankt-Marien-Andreas-Gemeinde gehörte zu den Referenten im restlos gefüllten Blauen Saal des Kulturzentrums.

Johann Heinrich August Duncker las, wie viele seiner Mitmenschen, viel. Während seines Theologiestudiums 1786 bis 1789 in Halle wurde er durch den Pietismus, die wichtigste Reformbewegung auf dem europäischen Kontinent seit der protestantischen Reformation, geprägt. "In Halle lernte er das praktische Arbeiten: Glasschleifen, Drechseln und wissenschaftliches Arbeiten", so Buchholz weiter. Duncker hätte als Unternehmer auch Waisenkindern und Kriegsversehrten in seiner "Industrie-Anstalt" Arbeit gegeben, ganz nach dem Vorbild der Franckeschen Stiftung in Halle. "Das soziale Engagement und das wissenschaftlich technisch-industrielle Interesse kann man bei Duncker nicht trennen", endete der Vortrag von Andreas Buchholz, der sich als Pfarrer in der seelsorgerischen Nachfolge Dunckers befindet. "Er war ein praktischer Prediger und predigender Praktiker. Ohne ihn wäre es in Rathenow bei Schifffahrt und Ziegelei geblieben, die heute industriell keine Rolle mehr spielen."

Der in Rathenow ansässige Optic Alliance Brandenburg Berlin e.V. und der Verein zur Förderung, Pflege und Erhaltung der optischen Traditionen in Rathenow hatten zur Festveranstaltung eingeladen. Rund 150 Gäste hörten auch Bettina Götzes Vortrag "Preußen im 18. Jahrhundert. Der lange Weg in die Moderne".

Die Geschäftsführerin der Kulturzentrum Rathenow GmbH und gleichsam Leiterin des unterm gemeinsamen Dach am Märkischen Platz befindlichen Optik-Industrie-Museums, ordnete das Leben und Wirken Dunckers in seine Zeit ein. Als Duncker 1767 geboren wurde, regierte Friedrich II., der Preußens Verwaltung zentralisierte. Als Duncker 1789 seine Pfarrstelle an Sankt-Marien-Andreas erhielt, brach in Frankreich die Bürgerliche Revolution aus. Während der Regierungszeit Friedrich Wilhelms III. (1797 bis 1840) verbreiteten sich die Gedanken der Aufklärung. Die Stein-Hardenbergischen Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts veränderten, unter dem Druck der napoleonischen Herrschaft, das Königreich Preußen und schufen unter anderem mit der Abschaffung der Zunftpflicht und der Abschaffung der Binnenzölle zwischen den preußischen Provinzen die wirtschaftlichen Bedingungen für die Unternehmensgründung in

Ehe sich die so zahlreich erschienenen Gäste nach den zwei Vorträgen bei einem kleinen Imbiss austauschen konnten, erhielten Gisela Kanitz von der Rathenower Bürgerstiftung, Pfarrer Andreas Buchholz, Landkreis-Dezernent Jürgen Goulbier und Bürgermeister Ronald Seeger eine Duncker-Plakette. Diese hat die Rathenower MOM GmbH für den Optikverein gefertigt.