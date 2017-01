Havelland wieder auf GrÃ¼ner Woche

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Havelland (MOZ) Die Internationale Grüne Woche (IGW) in Berlin zählt zu den traditionsreichsten Messen und zu den bekanntesten Veranstaltungen in Deutschland überhaupt. Seit 1926 präsentierten sich dort fast 87.000 Aussteller aus 128 Ländern den 32,4 Millionen Fach- und Privatbesuchern. Seit es die Reiseregion Havelland gibt, ist sie ebenso beim Berliner und internationalen Publikum präsent.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545207/

Mehr als 1.500 Aussteller mit mehr als 100.000 Produkten stellen sich vom 20. bis 29. Januar auf der IGW 2017. Diesmal ist Ungarn das Partnerland. Es hat noch weit mehr zu bieten als den Balaton, die Donau, Puszta, Gulasch und Tokajer-Weine.

Derweil hat der Tourismusverband Havelland seinen Stand in der Messehalle 21.a, wo sich ganz Brandenburg mit Reisezielen, Originalen und Spezialitäten zeigt. Am Montag, 23. Januar, ist IGW-Brandenburgtag. Am Mittwoch, 25. Januar, ab 10.00 Uhr kommt das Reisegebiet Havelland groß raus. Auf der Bühne des Radiosenders Antenne Brandenburg präsentieren sich an diesem Aktionstag unter anderem der Hofladen Schmücker (Spaatz), das Alte Waschhaus (Ribbeck), das Schloss Ribbeck als Tor in die Reiseregion, das Domstiftsgut Mötzow sowie der Erlebnispark Paaren/Glien.

Ebenfalls wird der Ausrichter des nächsten Havelländischen Erntefestes bekanntgegeben. Zuletzt war die Stadt Nauen Ausrichterin im Paarener Erlebnispark, wo die Erntefeste alle Jahre im September stattfinden. Auf der Antenne-Bühne erfolgt die Staffelstabübergabe.

Laut Angaben des Tourismusverbands, der seinen Stand auch anderen fürs Marketing zur Verfügung stellt, werden sich am 27./28. Januar der Rathenower Optikpark und das Kulturzentrum als lohnenswerte Besucherziele präsentieren.