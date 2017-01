Prozess um Nauener Brandanschlag droht VerlÃ¤ngerung

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Dem Prozess um den Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Nauen droht die Verlängerung: Die Verteidigung des angeklagten NPD-Politikers Maik Schneider stellte am Dienstag vor dem Landgericht Potsdam zahlreiche Beweisanträge. So will sein Pflichtverteidiger mit einem Ortstermin und Hilfe von Handydaten beweisen, dass Schneider die Sporthalle alleine in Brand gesetzt habe. Angeklagt sind fünf weitere Neonazis, die dem NPD-Politiker geholfen haben sollen.