artikel-ansicht/dg/0/

Aufgabeort (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall in Falkensee ist am Montagnachmittag eine 47-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zuvor war sie mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Seegefelder Straße in Richtung Berlin unterwegs, als eine 45-jährige Autofahrerin aus der Glienicker Straße auf die Seegefelder Straße einbiegen wollte und die vorfahrtsberechtigte Radlerin übersah. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß beider, wodurch die Radlerin auf die Straße stürzte und mit einer schweren Verletzung am Bein liegen blieb.