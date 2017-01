Kreisreform-Gegner wollen bis 8.Â Februar Unterschriften sammeln

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Gegner der Kreisreform wollen noch bis zum 8. Februar Unterschriften für ihre Volksinitiative sammeln. "Jetzt geht der Endspurt los, bis zum 8. Februar zählt jeder Name auf der Liste", erklärte der Vorsitzende des Vereins Bürgernahes Brandenburg, Hans Lange, am Dienstag. Die Aktion war am 1. November gestartet.