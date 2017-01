FKC hatte zehn Vereine zu Gast

artikel-ansicht/dg/0/

FKC-Präsident Uwe Rahn, hier mit Tänzerinnen der Großen Funkengarde, eröffnete die Fremdensitzung am Samstag in Friesack.

In die Mensa des Oberstufenzentrums kam auch der Freiwillige Karneval Klub aus Lindow, der mit seiner Musiknummer das Publikum wohl am meisten begeisterte. Die vier Herren auf der Bühne "benutzten" die Körper ihrer vier völlig in Schwarz gekleideten Damen zum Playback als Musikinstrumente, wie als Bass, Gitarre, Xylophon und gar ganz sportlich als Akkordeon. Eine tolle Darbietung. Der Beetzer Carneval Club schickte zwei Närrinnen in die Bütt. Mit ihren Prinzenpaaren reisten die folgenden Vereine an: Der Lehnitzer Karneval-Klub aus der Nähe von Oranienburg trug eine Gesangsnummer zum Programm bei, der Pessiner Carneval Club Rot-Weiß, der Wittstocker Carneval Club und der Brandenburger Karnevals-Klub BKC 1964 schickten ebenfalls ihre Narren in die Bütt. Die Gäste aus Sachsen-Anhalt, vom Kamernschen Karnevals Klub beteiligten sich mit ihrem Piratentanz als einziger Verein zur Fremdensitzung mit einem Männerballett. Die Mamerner waren erstmals beim FKC zu Gast. Die Gäste vom Rathenower Carneval Club steuerten mit dem Auftritt der Funkenmariechen und dem Tanz der "Sternchen" gleich zwei Darbietungen zum Programm bei. Weitere Gäste waren der Neuruppiner Carnevals Club und der Potsdamer Carneval Club.

Die Große Funkengarde sowie die insgesamt vier Prinzenpaare des Gastgebers eröffneten das dreistündige Programm zur Fremdensitzung. Das Motto der 64. Session in Friesack lautet "60er, 70er, 80er Jahre - nur die Oldies sind das Wahre!". Höhepunkt des fliederstädtischen Karnevals ist der Rosenmontagsumzug. Er startet am 27. Februar um 12.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Während die Friesacker also schon in die heiße Phase des Karnevals gestartet sind, geht es in Rathenow am Samstag erst richtig los. Der RCC lädt zu insgesamt neun Veranstaltungen ein. Neu ist die Rosa-Sitzung am 18. Februar. "Das wird eine stressige Saison für unsere Mitglieder und das Prinzenpaar", sagte RCC-Präsident Mario Lienig. "In diesem Jahr sind wir insgesamt zu acht Veranstaltungen von sieben Karnevalsvereinen zu Gast." Ebenso beginnt am Samstag die heiße Phase beim Premnitzer Carnevalsclub (PCC).