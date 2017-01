artikel-ansicht/dg/0/

Manama (dpa) Nach umstrittenen Hinrichtungen in Bahrain nehmen die Spannungen in dem Golfstaat zu. Die Oppositionsgruppe Al-Wafaa-Bewegung kündigte am späten Montagabend an, notfalls mit Waffengewalt Widerstand gegen die Regierung leisten zu wollen. Die Organisation gilt als eine der weniger bedeutenden Gruppen, die sich 2011 den Protesten der arabischen Aufständen angeschlossen hatten.